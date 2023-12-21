"Київстар" подав судовий позов у зв'язку з масштабним втручанням у роботу мережі

Найбільший український оператор зв'язку "Київстар" у зв'язку з масштабним збоєм унаслідок хакерської атаки звернувся до суду з позовом про втручання в роботу мережі, повідомив президент компанії Олександр Комаров в ефірі національного телемарафону в четвер.

При цьому він зазначив, що не володіє інформацією про те, щоб у зв'язку із зазначеним збоєм мобільного зв'язку позови подавалися проти компанії.

"Немає таких позовів (від клієнтів - ІФ-У). Є позов з боку "Київстару" про втручання в роботу його мережі. Є вісім кримінальних справ, відкритих Службою безпеки України, проте поки що жодних позовів від клієнтів я не бачив", - сказав Комаров.

Він уточнив, що компанія поки що не підрахувала збитків, яких зазнала через збій, але, згідно з попередніми оцінками, вони обчислюються мільярдами гривень.

"Ми їх не рахували (збитки - ІФ-У) і навіть не здатні поки що їх підрахувати, оскільки займаємося відновленням внутрішніх систем. Але масштаб - це мільярди гривень", - сказав президент "Київстару".

Водночас він запевнив: компанія не має планів підвищувати тарифи для компенсації збитків.

Комаров також прокоментував ситуацію з необхідністю замінити пошкоджене обладнання в низці будинків, підключених до послуги оператора "Домашній інтернет".

"Це не типова ситуація. Із 80 тис. будинків, які обслуговує компанія "Київстар", таких виявилося близько 2 тис. І на сьогодні їх залишилося приблизно 600-700. До кінця цього тижня все це (обладнання - ІФ-У) в будинках буде полагоджене", - сказав Комаров.

Раніше "Київстар" повідомив, що як компенсацію абоненти протягом місяця отримають можливість безкоштовно користуватися послугами, на які вони підписані. Крім того, мобільний оператор виділить 100 млн грн Збройним силам України.

Уточнювалося, що абонентам "Домашнього інтернету" і тарифів "ВСЕ РАЗОМ" не буде списано планової плати за пакет послуг із 1 до 31 січня, а для контрактних абонентів із послугою "Домашній інтернет" - із 22 грудня до 21 січня.

Для корпоративних клієнтів це буде оформлено у вигляді знижки в 100% на оплату за тариф з використанням послуг мобільного зв'язку, фіксованого інтернету, передачі даних і телефонії з 1 до 31 січня.

Як повідомлялося, після збою вранці 12 грудня, спричиненого масштабною кібератакою, "Київстар" розпочав відновлення послуг голосового зв'язку ввечері 13 грудня. Через добу в окремих регіонах знову запрацював мобільний інтернет від компанії, а про його повне відновлення загалом у країні компанія повідомила ввечері 15 грудня.

Про відновлення основних послуг, включно з смс і мобільним інтернетом у роумінгу, компанія повідомила 20 грудня.