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17:17 21.12.2023

Мінцифри України отримало від Польщі велику партію Starlink

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Мінцифри України отримало від Польщі велику партію Starlink

Україна отримала від уряду Польщі 5 тис. Starlink, які передадуть на прифронтові території та для потреб критичної інфраструктури, повідомило Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) у телеграмі у четвер.

"Зв'язок для прифронтових територій і критичної інфраструктури. Отримали 5 тис. Starlink від уряду Польщі. Вони допоможуть повернути зв'язок у деокуповані регіони, забезпечувати роботу шкіл, медичних закладів та енергетичної сфери", - ідеться в повідомленні.

У Мінцифри нагадали, що завдяки домовленостям із партнерами в Україні вже працюють близько 47 тис. Starlink. Найбільше терміналів було отримано від Польщі - понад 19,5 тис.

 

Теги: #україна #польща #starlink

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