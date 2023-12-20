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15:53 20.12.2023

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

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"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

Найбільший український оператор зв'язку "Київстар" відновив усі послуги компанії як в Україні, так і за кордоном, повідомив президент "Київстар" Олександр Комаров.

"Ми відновили всі послуги на 100% по всій території України, а також за кордоном. Останню послугу, яку ми відновлювали, це був міжнародний роумінг. У понеділок ми почали і у вівторок закінчили. Усі послуги "Київстар" працюють без жодних обмежень", - заявив Комаров в ефірі національного телемарафону в середу.

Він зазначив, що реальні дані про відтік абонентів "Київстар" до інших мобільних операторів компанія зможе побачити за кілька днів.

"Усе ще є деякі проблеми з внутрішніми системами моніторингу, аналітики, які ми зараз відновлюємо, і, думаю, що ми побачимо вже реальну статистику за кілька днів", - сказав Комаров.

Президент компанії наголосив, що "Київстар" зробив висновки після кібератаки і почав впровадження оновлених методів кіберзахисту у співпраці зі Службою безпеки України.

За його словами, компанія також разом із СБУ та Держспецзв'язку ділиться своїм досвідом ліквідації наслідків масштабної кібератаки з іншими українськими технологічними компаніями.

Після збою рано вранці 12 грудня, спричиненого масштабною кібератакою, "Київстар" почав відновлювати послуги голосового зв'язку ввечері 13 грудня, за добу в окремих регіонах знову запрацював мобільний інтернет, а про його повне відновлення загалом у країні компанія повідомила ввечері 15 грудня.

Потім вранці 18 грудня "Київстар" повідомив про відновлення послуги смс, а через добу - мобільного інтернету в метрополітені Києва та Харкова. У компанії заявили, що планують домогтися повної стабілізації в наданні послуг до кінця тижня.

Теги: #послуги #київстар #відновлення

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