"Київстар" усунув проблеми зі зв'язком на заході та півдні України

Найбільший український оператор зв'язку "Київстар" усунув проблеми зі зв'язком, що виникли вранці 20 грудня у низці міст на заході та півдні України, повідомила пресслужба компанії.

"Сервіси працюють у звичайному режимі", - ідеться в повідомленні.

У компанії мобільного оператора також повідомили, що послуга LTE в Україні та в міжнародному роумінгу працює без обмеження швидкості.

"Мережа "Київстар" завершує стабілізацію після масштабної хакерської атаки. Найближчим часом компанія повідомить про нарахування бонусів і компенсацій абонентам, які не могли користуватися послугами зв'язку через хакерську атаку", - повідомили у пресслужбі.

У середу вранці "Київстар" повідомив про проблеми з голосовим зв'язком і роботою мобільного застосунку в низці міст на заході та півдні України. Користувачі в коментарях під дописом писали, що зв'язок відсутній у Львові, зникає в Рівненській і Миколаївській, Кіровоградській і Сумській областях. Водночас у Тернополі та Вінниці все працює. Деякі користувачі також повідомили про проблеми з "домашнім інтернетом" у Дніпрі.