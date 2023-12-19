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14:56 19.12.2023

Проєкт "Дія.Офіс" перебуває в бета-тестуванні в Мінцифри - Федоров

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Проєкт "Дія.Офіс" перебуває в бета-тестуванні в Мінцифри - Федоров

Проєкт "Дія.Офіс" перебуває в бета-тестуванні в Міністерстві цифрової трансформації, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дія.Офіс" зараз у бета-тестуванні Мінцифри. Ми почали з того, що зробили електронне посвідчення держслужбовця, сервіси для підвищення ефективності, а також можливості підписувати документи завдяки "Дія.Підпису", - сказав Федоров на Diia Summit у вівторок у Києві.

За його словами, також проєкт передбачатиме різні етапи гейміфікації, зокрема, можливість отримувати "ачівки" за добре зроблену роботу.

Крім того, в "Дія.Офіс" за замовчуванням інтегровані сервіси Google, а також буде можливість вносити пропозиції щодо роботи.

Як повідомлялося, 1 грудня Кабінет Міністрів затвердив порядок функціонування "Дія.Офіс" для органів влади.

19 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав освітній застосунок "Мрія", "Дія.Офіс" для органів влади та "Е-резиденство" майбутніми флагманськими проєктами в цифровізації країни.

Теги: #федоров #мінцифри

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