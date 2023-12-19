Жінки становлять більшість складу працівників медіа - дослідження

Жінки становлять більшість складу працівників медіа, а також частіше представлені на керівних посадах ЗМІ, свідчать результати дослідження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

"Дослідження показало, що в більшості медіа, які заповнили анкети, більшість складу працівників становлять жінки. Тільки в медіа, які мають ліцензію на ТБ і радіо, більшість працівників - чоловіки. Загалом кількість працівників з інвалідністю для компаній становить 5-6%", - ідеться у висновках дослідження.

За оприлюдненими даними, жінки становлять 53%, а чоловіки відповідно 47%.

Зазначається також, що жінки становлять більшість серед молоді в усіх компаніях, але що старшою є вікова група, то менш представленими в ній є жінки, а в найбільшій віковій групі - середнього віку - жінки та чоловіки представлені приблизно рівномірно.

"На керівних посадах несуттєво, але частіше представлені жінки, а в розрізі вікових груп можна спостерігати тенденцію, що в старших вікових групах більше чоловіків", - йдеться у висновках.

За результатами аналізу даних також простежується розподіл на групи так званих "жіночих" і "чоловічих" професій, зокрема зазначається, що умовно їх можна поділити на творчі (жіночі) і технічні (чоловічі).

"Важливим спостереженням є те, що жінки не суттєво переважають на керівних посадах, натомість мають суттєву кількісну перевагу в представництві творчих професій на телебаченні (журналістки, ведучі, маркетинг і піар). Інакше кажучи, творчі професії та професії, пов'язані зі створенням і дистрибуцією контенту, диспропорційно представлені жінками в суттєвій більшості", - йдеться у висновках.

Жінок, зокрема, на посадах журналістики 77%, а чоловіків 23%, при цьому в керівництві медіа жінок 52%, тоді як чоловіків 48%.

Дослідження проводила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення у співпраці з громадянським суспільством, зокрема ГО "Жінки в медіа". У межах анкетного опитування було проаналізовано дані щодо 206 українських медіа, в яких сумарно працюють 4 820 працівників і працівниць.