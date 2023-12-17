"Київстар" відновив роботу VPN, працює над M2M, а на черзі відновлення SMS

Найбільший український оператор зв'язку "Київстар" станом на неділю, 17 грудня, відновив після збою 12 грудня надання послуг голосового зв'язку, зокрема в роумінгу, мобільного передавання даних, послуги "Домашнього інтернету", послуг віртуальна приватна мережа (VPN) і почав відновлення доступу до послуг M2M (Machine-to-Machine) для бізнес-клієнтів.

"Якнайшвидше компанія планує увімкнути послугу SMS", - йдеться в повідомленні "Київстару".

Зазначається, що відновлення роботи послуг відбувається поступово з дотриманням усіх вимог безпеки, інформування про 100% працездатності сервісів компанія робитиме після завершення всіх стабілізаційних заходів.

У деяких населених пунктах, зокрема, у Києві все ще виникають локальні складнощі з доступністю "Домашнього інтернету", - зазначила компанія.

Зазначається, що вона залучила весь наявний персонал, зокрема з інших регіонів і областей, для якнайшвидшого відновлення роботи послуги.

"Також на період стабілізаційних заходів послуга мобільного передавання даних може працювати зі зниженою швидкістю", - уточнюється в релізі.

"Київстар" нагадав, що якщо SIM-карта абонента не реєструється в мережі, потрібно перезавантажити телефон або ввімкнути і вимкнути "авіа" режим. Крім того, допомагає вибір мережі "Київстар" у налаштуваннях телефону.

Водночас компанія інформує, що нарахування бонусів і компенсацій абонентам, які не могли користуватися послугами зв'язку через хакерську атаку, буде здійснено лише після повної стабілізації роботи мережі і запуску всіх послуг, і просить чекати офіційної інформації.

Як повідомлялося, після збою рано вранці 12 грудня, спричиненого масштабною кібератакою, "Київстар" розпочав відновлення послуг голосового зв'язку ввечері 13 грудня, за добу в окремих регіонах почав знову працювати мобільний інтернет від компанії, а про його повне відновлення загалом у країні компанія повідомила ввечері 15 грудня.