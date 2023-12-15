"Київстар" відновив послуги міжнародного голосового роумінгу, стабілізував зв'язок у Києві

Найбільший оператор мобільного зв'язку України "Київстар" відновив послугу міжнародного голосового роумінгу, усунув проблеми з "обривами дзвінків", стабілізував зв'язок у Києві, повідомила пресслужба компанії в п'ятницю.

"Мережа "Київстару" відновлюється після наймасштабнішої в телеком-галузі кібератаки. Наразі понад 95% базових станцій мобільного зв'язку на підконтрольній Україні території перебувають у працездатному стані. Абонентам доступний голосовий зв'язок, зокрема в міжнародному роумінгу, послуги "Домашнього інтернету", - ідеться в повідомленні.

Крім того, оператор повідомляє, що з четверга відновлюється доступ до послуг мобільного передачі даних, зокрема на заході України. У планах на 15 грудня - далі відновлювати послуги передачі даних.

"Технічні роботи виконуються поступово, з дотриманням усіх вимог безпеки", - зазначила пресслужба мобільного оператора, водночас додавши, що в деяких населених пунктах усе ще можуть виникати короткочасні складнощі з якістю зв'язку, які оперативно усуваються.