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13:47 14.12.2023

Відновлення мобільного інтернету "Київстар" розпочнеться в другій половині дня із західних регіонів

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Відновлення мобільного інтернету "Київстар" розпочнеться в другій половині дня із західних регіонів

Відновлення мобільного інтернету найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" розпочнеться в другій половині дня із західних регіонів країни, повідомив президент компанії Олександр Комаров в ефірі національного телемарафону в четвер.

"За нашим планом, ми сподівалися, що вдасться сьогодні вночі розпочати відновлення послуг мобільного інтернету... Але дуже сподіваємося, що сьогодні в другій половині дня розпочнемо відновлення із заходу України. Регіон за регіоном, обережно почнемо відновлювати послуги мобільного інтернету", - сказав він.

За словами президента компанії, наразі повністю відновлено послуги фіксованого інтернету для дому приблизно в 1 млн домогосподарств у всій Україні.

Водночас Комаров повідомив, що майже на 99% відновлено роботу голосового зв'язку.

"Ми прямо зараз завершуємо останню географію - це правий берег Дніпра м. Київ, підключаючи їх до послуг голосового зв'язку", - розповів він.

Комаров висловив сподівання, що "Київстар" зможе відновити три базові послуги (мобільний голос, мобільний інтернет і смс) до кінця поточного тижня. Однак, за його словами, "рівень невизначеності зашкалює".

"Також потім усі додаткові послуги ми будемо відновлювати, і це, з моєї точки зору, займе кілька тижнів. Але це все більш такі, другорядні послуги", - додав президент компанії.

 

Теги: #інтернет #київстар #відновлення

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