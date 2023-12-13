Телеком

18:33 13.12.2023

"Київстар" з 18:00 розпочав увімкнення голосового зв'язку, сподівається відновити інші послуги протягом доби

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"Київстар" з 18:00 розпочав увімкнення голосового зв'язку, сподівається відновити інші послуги протягом доби

Фахівці "Київстару" з партнерами зробили все можливе, щоб відновити роботу мережі після наслідків безпрецедентної для глобального телекому кібератаки. Станом на 18:00 середи було увімкнено голосовий зв'язок у всій Україні, повідомила пресслужба компанії.

У "Київстарі" попередили, що відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі. Абонентам у таких випадках радять перезавантажити смартфон і відключити послугу VoLTE в налаштуваннях.

"Фахівці "Київстару" та наші партнери зробили все можливе, щоб відновити роботу мережі після наслідків безпрецедентної для глобального телекому кібератаки. Станом на 18:00 13 грудня наші фахівці розпочали увімкнення голосового зв'язку у всій Україні. Відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі. У такому разі рекомендуємо абонентам перезавантажити телефони і відключити послугу VoLTE - це можна зробити в налаштуваннях телефону", - йдеться в повідомленні компанії.

Наразі фахівці компанії працюють над відновленням послуг передачі даних і SMS. "Сподіваємося, що вони також будуть відновлені протягом доби", - додали в "Київстарі".

Після повного відновлення і стабілізації роботи мережі "Київстар" розпочне підготовку та надання компенсацій усім абонентам і корпоративним клієнтам, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатися сервісами компанії, наголосили в компанії.

Теги: #звязок #київстар #відновлення

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