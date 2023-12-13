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18:01 13.12.2023

Перші абоненти почали повідомляти про відновлення роботи "Київстару"

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Перші абоненти почали повідомляти про відновлення роботи "Київстару"

Перші абоненти найбільшого оператора зв'язку України "Київстар" почали повідомляти про відновлення роботи його мобільної мережі, зокрема в Києві та Київській області.

Згідно з повідомленнями в соціальних мережах і в абонентів, з якими поспілкувалося агентство "Інтерфакс-Україна", зв'язок починає з'являтися після перезавантаження телефону, проте поки що далеко не у всіх.

Абоненти "Київстар" радять перезавантажити телефон або ввімкнути і вимкнути режим польоту для відновлення зв'язку.

Раніше повідомлялося, що "Київстар" після масштабного збою рано-вранці у вівторок, 12 грудня, о 20:00 того самого дня частково відновив роботу послуг фіксованого зв'язку, а в середу, 13 грудня, розпочав відновлення мобільних послуг.

Водночас компанія поки що не повідомила остаточних термінів усунення збою через серйозне пошкодження інфраструктури мережі.

Теги: #звязок #київстар #відновлення

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