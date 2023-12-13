АТ "Укрпошта" зберігає зацікавленість у переданні їй акцій PINbank, рішення про стягнення яких у держвласність суд ухвалив у березні цього року, структурний маяк оновленого меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ) не є для цього перешкодою, заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"У меморандумі МВФ немає нічого про те, що цього не можна робити (передавати акції PINbank до статутного капіталу "Укрпошти" - ІФ-У)... Власник той самий, тільки кращий користувач, який може вирішити це питання", - сказав Смілянський на підсумковій зустрічі команди Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури з дипмісіями й громадськістю.

За його словами, економічний ефект від передання банку "Укрпошті" становитиме в середньому 2,5 млрд грн за рік, а 100% громадян протягом чотирьох місяців отримають доступ до банківських послуг.

Гендиректор також вважає, що для передання акцій PINbank "Укрпошті" не потрібен дозвіл Національного банку.

"Є така унікальна річ, коли не потрібен дозвіл Нацбанку. Я на адвоката вчився і мене там вчили: ніколи не став запитання, якщо не хочеш почути не ту відповідь", - відповів Смілянський на уточнювальне запитання про те, чи буде необхідний дозвіл НБУ для здійснення транзакції.

В оновленому меморандумі економічної та фінансової політики з МВФ, оприлюдненому цього тижня, додався постійний структурний маяк: "Усі банки, контрольний пакет акцій яких належить державі, залишаються під акціонерним управлінням Міністерства фінансів, а будь-які націоналізовані несистемні банки будуть передані Фонду гарантування вкладів фізосіб для санації (resolution)".

PINbank було засновано у 1997 році. 13 березня 2023 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відхилила апеляцію російського бізнесмена, акціонера банку Євгена Гінера, на рішення суду першої інстанції від 27 лютого цього самого року повернути в дохід держави 88,890583% акцій PINbank, які йому належать.

"Рішення набуло законної сили з моменту проголошення й оскарженню в касаційному порядку не підлягає", - було зазначено в повідомленні ВАКС.

Водночас інформація про перехід цих акцій у власність держави поки що відсутня.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков у квітні цього року повідомив, що зазначені акції PINbank можуть передати до статутного фонду "Укрпошти", тоді як до війни, наприкінці 2021 року, про бажання купити PINbank повідомив банк "Кредит Дніпро" Олександра Ярославського.

Водночас відомо, що проти передання банку "Укрпошті" виступає Нацбанк, а Міжнародний валютний фонд і раніше загалом рекомендував скорочувати частку держави в банківському секторі, яка сильно зросла за час війни.

Згідно з інформацією на сайті PINbank, на 9 лютого 2023 року другим після Гінера акціонером було ТОВ "Юридична фірма "Укрправо" Олександра Шандрука з часткою 9,509417%, в інших акціонерів було 1,6%. Однак пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестфонд "Реноме" під управлінням ТОВ "Компанія з управління активами (КУА) "Реноме-2008" повідомив про збільшення своєї частки в PINbank з 1,6% до 5,9478% за підсумками угоди 23 травня цього року.

Крім цього, з 6 лютого цього року за рішенням Нацбанку України право голосу за акціями Гінера було передано довіреній особі Геннадію Михайленку.

На кінець вересня цього року PINbank посідав 57 місце серед 63 українських банків за розміром загальних активів (482 млн грн). Його чистий збиток за дев'ять місяців цього року становив 30 млн грн.