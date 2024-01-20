Економіка

19:45 20.01.2024

ФДМ став власником PINbank від імені держави замість росіянина Гінера

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ФДМ став власником PINbank від імені держави замість росіянина Гінера

Пакет акцій Першого інвестиційного банку (PINbank) у розмірі 88,890583%, що належав російському бізнесменові Євгену Гінеру, який потрапив під санкційні апеляції, 17 січня цього року було перереєстровано на державу Україна в особі Фонду державного майна.

Як ідеться в повідомленні банку в системі розкриття НКЦПФР із посиланням на Національний депозитарій України, підставою стало рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 27 лютого 2023 року за позовом Мін'юсту щодо стягнення цих акцій у дохід держави в межах санкцій.

Апеляційна палата ВАКС 13 березня 2023 року відхилила апеляцію Гінера. "Рішення набуло законної сили з моменту проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає", - було зазначено в повідомленні ВАКС.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков у квітні минулого року повідомив, що зазначені акції PINbank можуть передати до статутного фонду "Укрпошти", тоді як до війни, наприкінці 2021 року, про бажання купити PINbank повідомив банк "Кредит Дніпро" Олександра Ярославського.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у середині грудня повідомив про збереження зацікавленості в переданні їй акцій PINbank. На його думку, структурний маяк оновленого меморандуму з МВФ, згідно з яким усі банки з мажоритарною державною власністю залишаться у веденні Мінфіну, а будь-які націоналізовані несистемні банки невідкладно передадуть Фонду гарантування вкладів фізосіб для врегулювання, не є для цього перепоною і для такого передання акцій "Укрпошті" не потрібен дозвіл Національного банку.

"Власник той самий, лише кращий користувач, який може вирішити це питання", - сказав голова національного поштового оператора. За його словами, економічний ефект від передавання банку "Укрпошті" становитиме в середньому 2,5 млрд грн на рік, а 100% громадян протягом чотирьох місяців отримають доступ до банківських послуг.

Згідно з даними агентства "Інтерфакс-Україна", цю ідею підтримували в Мінфіні та Мінекономіки, проте проти неї публічно заперечує Національний банк України, який раніше не погодив купівлю "Укрпоштою" Альпарі Банку, хоча компанія отримала дозвіл на це Антимонопольного комітету. На початку цього року, за інформацією агентства, питання можливої передачі акцій PINbank "Укрпошті" знову стало предметом обговорень в уряді.

За даними джерела агентства "Інтерфакс-Україна", глава місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Гевін Грей запропонував розглянути альтернативні варіанти досягнення мети фінансового доступу та інклюзії, щоб не порушувати взятих Україною зобов'язань у рамках співпраці з Фондом. Як вважають у МВФ, поява нового, шостого за рахунком державного банку, суперечила б затвердженим урядом Принципам стратегічного реформування банків держсектора, згідно з якими держава має намір скоротити свою частку в банківському секторі з 60% до 25%.

Фонд наполегливо рекомендував у разі вжиття будь-яких заходів щодо PINbank уникати схем або дій, які дали б змогу обійти систему ліцензування банків і власності та наглядовий мандат НБУ, а також чекає на подальші обговорення, як досягти цілей схваленої у липні 2023 року стратегії фінансового сектору України та запланованого оновлення поточних стратегій державних банків із врахуванням фінансової стабільності та зобов'язань за програмою з Фондом.

Згідно з інформацією на сайті PINbank, на 9 лютого 2023 року другим після Гінера акціонером було ТОВ "Юридична фірма "Укрправо" Олександра Шадрука з часткою 9,509417%, решта акціонерів мали 1,6%. Однак пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестфонд "Реноме" під управлінням ТОВ "Компанія з управління активами (КУА) "Реноме-2008" повідомив про збільшення своєї частки в PINbank з 1,6% до 5,9478% за підсумками операції 23 травня, тоді як у "Укрправа" вона скоротилася до 5,0929%.

Крім цього, з 6 лютого 2023 року за рішенням Нацбанку України право голосу за акціями Гінера було передано довіреній особі Геннадію Михайленку.

PINbank засновано 1997 року. На кінець вересня 2023 року PINbank посідав 57 місце серед 63 українських банків за розміром загальних активів (482 млн грн). Його чистий збиток за 9 місяців минулого року становив 30 млн грн, однак, за інформацією агентства, завдяки наявній у банку ліквідності питання його передання ФГВФО наразі не стоїть.

 

 

Теги: #фдм #pinbank

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