Події

17:19 14.03.2023

Рішення ВАКС про стягнення на користь держави PINbank росіянина Гінера набуло чинності

2 хв читати
Рішення ВАКС про стягнення на користь держави PINbank росіянина Гінера набуло чинності

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 13 березня відхилила апеляцію громадянина Росії Євгена Гінера на рішення суду першої інстанції від 27 лютого повернути до доходу держави 88,890583% акцій Першого інвестиційного банку, що належать йому.

"За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати залишила без задоволення апеляційну скаргу представника російського громадянина, а рішення ВАКС – без змін. Рішення набуло законної сили і з моменту проголошення та оскарження в касаційному порядку не підлягає", – зазначено у повідомленні ВАКС.

Голова департаменту санкційної політики Мін'юсту Ірина Багатих на фейсбук-сторінці пояснила: суд зокрема встановив, що підсанкційний Гінер з часткою 65% є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "ІК "Технопромекспорт" - управляючої компанії російського АТ "Конструкторське бюро автоматичних ліній ім. Кошкіна", що здійснює виробництво установок, автоматів та верстатів для патронної промисловості підприємств оборонного комплексу Росії.

Багатих нагадала, що у ВАКС триває розгляд позову Мін'юсту до Ротенбергів, Скоробогатька, Пономаренка про стягнення в дохід держави частки контрольованих ними компаній, які володіють київським торговим центром Ocean Plaza.

"А також, на стадії відкриття апеляційного провадження перебуває справа Дерипаскі та компанії "Русал", рішення суду першої інстанції винесено на користь держави", – додала голова департаменту санкційної політики.

PINbank за розміром загальних активів (1 млрд 206,97 млн грн) на кінець 2022 року посідав 57 місце серед 67 банків країни. За даними НБУ, він завершив 2022 рік із чистими збитками 136,6 млн грн. На кінець року йому належали ОВДП на 570 млн грн.

Згідно з інформацією на сайті банку, станом на 9 лютого ще 9,509417% акцій банку належало Олександру Шандруку, а 1,6% – іншим акціонерам.

До війни наприкінці 2021 року про бажання купити PINbank повідомив банк "Кредит Дніпро" Олександра Ярославського.

Як повідомлялося, на початку лютого Нацбанк визнав неплатоспроможним банк "Форвард", кінцевим бенефіціарним власником якого виступав інший громадянин Росії – Рустам Таріко, до якого указом президента у жовтні 2022 року було також застосовано персональні санкції.

Теги: #pinbank #гінер #вакс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:24 14.03.2023
Ексглаву "Нафтогазу" Коболєва суд зобов'язав носити електронний браслет на додачу до застави

Ексглаву "Нафтогазу" Коболєва суд зобов'язав носити електронний браслет на додачу до застави

12:38 14.03.2023
ВАКС дозволив спецрозслідування щодо Клюєва за підозрою в заволодінні держкоштами

ВАКС дозволив спецрозслідування щодо Клюєва за підозрою в заволодінні держкоштами

09:55 08.03.2023
ВАКС заочно заарештував власника агрохолдингу Бахматюка за підозрою в наданні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголові ДФС та його раднику

ВАКС заочно заарештував власника агрохолдингу Бахматюка за підозрою в наданні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголові ДФС та його раднику

19:09 27.02.2023
ВАКС звернув у дохід держави 88,89% акцій PINbank у російського підприємця Гінера

ВАКС звернув у дохід держави 88,89% акцій PINbank у російського підприємця Гінера

20:20 22.02.2023
Колишнього першого заступника мера Одеси візьмуть під варту

Колишнього першого заступника мера Одеси візьмуть під варту

10:32 22.02.2023
ВАКС продовжив дію запобіжного заходу ексголові комітету ВР, підозрюваному у присвоєнні 128 млн грн

ВАКС продовжив дію запобіжного заходу ексголові комітету ВР, підозрюваному у присвоєнні 128 млн грн

18:46 20.02.2023
Мін'юст домагається через суд стягнення активів Євгена Гінера на користь України

Мін'юст домагається через суд стягнення активів Євгена Гінера на користь України

15:03 17.02.2023
Апеляційна палата ВАКС заарештувала ексзаступника міністра розвитку громад з альтернативою застави у 50 млн грн

Апеляційна палата ВАКС заарештувала ексзаступника міністра розвитку громад з альтернативою застави у 50 млн грн

21:32 14.02.2023
Суддя Віра Михайленко очолила ВАКС

Суддя Віра Михайленко очолила ВАКС

17:48 10.02.2023
ВАКС залишив у силі запобіжний захід ексголові НБУ Шевченку

ВАКС залишив у силі запобіжний захід ексголові НБУ Шевченку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Резніков повідомив про створення "корабельної коаліції" на підтримку України

Ексглаву "Нафтогазу" Коболєва суд зобов'язав носити електронний браслет на додачу до застави

Залужний: Оборонна операція в районі Бахмута - ключова в стійкості оборони всього фронту

Зеленський провів засідання Ставки, учасники висловили спільну позицію щодо оборони Бахмута

Протягом 4-6 тижнів МіГ-29 можуть бути доставлені в Україну - Моравецький

ОСТАННЄ

Резніков повідомив про створення "корабельної коаліції" на підтримку України

Нідерланди разом із Бельгією нададуть Україні два мінні тральники - міністр оборони Нідерландів

У Новій Каховці підірвали колаборанта, він поранений

ДБР затримало полковника Міноборони України, який за хабарі переправляв військовозобов'язаних за кордон

ТЧХУ допомагає відновлювати пошкоджене внаслідок війни житло

Кількість поранених у Краматорську після ракетного удару зросла до 9

Залужний: Оборонна операція в районі Бахмута - ключова в стійкості оборони всього фронту

Кабмін дозволив іноземцям на контракті в ЗСУ на період воєнного стану отримувати водійське посвідчення з паспортом іноземця

Кличко: Броньовані швидкі, які замовляла столична влада для захисників, прибули в Київ, їх передадуть ЗСУ

У Дніпропетровській області збили російський БПЛА - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА