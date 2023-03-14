Рішення ВАКС про стягнення на користь держави PINbank росіянина Гінера набуло чинності

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 13 березня відхилила апеляцію громадянина Росії Євгена Гінера на рішення суду першої інстанції від 27 лютого повернути до доходу держави 88,890583% акцій Першого інвестиційного банку, що належать йому.

"За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати залишила без задоволення апеляційну скаргу представника російського громадянина, а рішення ВАКС – без змін. Рішення набуло законної сили і з моменту проголошення та оскарження в касаційному порядку не підлягає", – зазначено у повідомленні ВАКС.

Голова департаменту санкційної політики Мін'юсту Ірина Багатих на фейсбук-сторінці пояснила: суд зокрема встановив, що підсанкційний Гінер з часткою 65% є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "ІК "Технопромекспорт" - управляючої компанії російського АТ "Конструкторське бюро автоматичних ліній ім. Кошкіна", що здійснює виробництво установок, автоматів та верстатів для патронної промисловості підприємств оборонного комплексу Росії.

Багатих нагадала, що у ВАКС триває розгляд позову Мін'юсту до Ротенбергів, Скоробогатька, Пономаренка про стягнення в дохід держави частки контрольованих ними компаній, які володіють київським торговим центром Ocean Plaza.

"А також, на стадії відкриття апеляційного провадження перебуває справа Дерипаскі та компанії "Русал", рішення суду першої інстанції винесено на користь держави", – додала голова департаменту санкційної політики.

PINbank за розміром загальних активів (1 млрд 206,97 млн грн) на кінець 2022 року посідав 57 місце серед 67 банків країни. За даними НБУ, він завершив 2022 рік із чистими збитками 136,6 млн грн. На кінець року йому належали ОВДП на 570 млн грн.

Згідно з інформацією на сайті банку, станом на 9 лютого ще 9,509417% акцій банку належало Олександру Шандруку, а 1,6% – іншим акціонерам.

До війни наприкінці 2021 року про бажання купити PINbank повідомив банк "Кредит Дніпро" Олександра Ярославського.

Як повідомлялося, на початку лютого Нацбанк визнав неплатоспроможним банк "Форвард", кінцевим бенефіціарним власником якого виступав інший громадянин Росії – Рустам Таріко, до якого указом президента у жовтні 2022 року було також застосовано персональні санкції.