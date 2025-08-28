Інтерфакс-Україна
Події
16:38 28.08.2025

Російському бізнесмену повідомлено про підозру за постачання електроенергії окупаційним адміністраціям

2 хв читати
Російському бізнесмену повідомлено про підозру за постачання електроенергії окупаційним адміністраціям

Підозру оголошено відомому російському підприємцю, президенту футбольного клубу ЦСКА (Москва), який постачав електроенергію для ФСБ та Чорноморського флоту РФ у Криму, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Слідство встановило, що після тимчасової окупації Криму підконтрольне бізнесмену енергопостачальне підприємство формально перереєстрували у м. Херсон. Водночас він створив у Севастополі філію, яку зареєстрували у так званих "держорганах" рф. Саме через цю "філію" у 2015–2016 роках було укладено щонайменше 20 договорів на постачання електроенергії окупаційним адміністраціям та силовим структурам рф", - повідомляється в телеграм-каналі у четвер.

Офіс генпрокурора повідомляє, що йдеться про ФСБ, Чорноморський флот, "уряд Севастополя", суди, прокуратуру, МВС, митницю та податкові органи.

"Загальна вартість контрактів перевищила 206 млн російських рублів (понад 79 млн грн за курсом того часу). Фактично підозрюваний системно забезпечував ресурсами окупантів, сприяючи утвердженню й функціонуванню незаконної влади рф на українській території", - йдеться у повідомленні.

До реалізації схеми він залучив ще чотирьох осіб, яким також повідомлено про підозру. Один з них уже засуджений обвинувальним вироком, що набрав законної сили.

Дії підприємця кваліфіковано як фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, а також зміну меж території та державного кордону України (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 110-2 КК України). Раніше цій особі було повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України).

За офіційною інформацією президентом ФК ЦСКА є уродженець Харкова Євген Гінер.

Теги: #підозра #гінер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:38 26.08.2025
Правоохоронець з Одещини продавав ухилянтам "футбольні тури" за кордон - ДБР

Правоохоронець з Одещини продавав ухилянтам "футбольні тури" за кордон - ДБР

13:19 26.08.2025
Військовослужбовиця з Полтавщини замість служби відвідувала закордонні курорти - ДБР

Військовослужбовиця з Полтавщини замість служби відвідувала закордонні курорти - ДБР

17:34 19.08.2025
Ексголова Центральної МСЕК та його підлеглі підозрюються у незаконному оформлені інвалідності

Ексголова Центральної МСЕК та його підлеглі підозрюються у незаконному оформлені інвалідності

19:28 15.08.2025
Апеляційна палата ВАКС залишила в силі підозру екснардепу Грановському у справі ОПЗ

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі підозру екснардепу Грановському у справі ОПЗ

20:48 13.08.2025
У КМДА закликають прокуратуру врахувати недоліки при будівництві метро у 2010 році

У КМДА закликають прокуратуру врахувати недоліки при будівництві метро у 2010 році

16:51 13.08.2025
Нардеп Христенко, який проходить по справі детективів НАБУ, оголошений в розшук

Нардеп Христенко, який проходить по справі детективів НАБУ, оголошений в розшук

15:16 13.08.2025
ДБР змінило підозру Шабуніну та повідомило про нову підозру його командиру

ДБР змінило підозру Шабуніну та повідомило про нову підозру його командиру

15:11 11.08.2025
У Києві затримали чоловіка, який за $15-25 тис. допомагав знімати чоловіків з військового обліку

У Києві затримали чоловіка, який за $15-25 тис. допомагав знімати чоловіків з військового обліку

14:56 11.08.2025
Бухгалтер військової частини на Житомирщині привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду

Бухгалтер військової частини на Житомирщині привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду

16:18 08.08.2025
СБУ повідомила про заочну підозру адміралу РФ Пінчуку, який віддав наказ захопити українське судно "Сапфір"

СБУ повідомила про заочну підозру адміралу РФ Пінчуку, який віддав наказ захопити українське судно "Сапфір"

ВАЖЛИВЕ

Ляєн: Україні потрібні гарантії безпеки, які перетворять її на сталевого дикобраза

Зеленський доручив МЗС з'ясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд військовому

Ердоган у розмові із Зеленським: Туреччина готова зробити все можливе для сприяння контактам на високому рівні заради миру

Деблокували тіло 18-го загиблого у Києві

РФ уразила один із кораблів ВМС ЗСУ, один член екіпажу загинув, кількох поранено

ОСТАННЄ

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні та закликав до припинення вогню

Україна змінила характер сучасної війни, а українські воїни стали співтворцями технологій – Шмигаль

Голова Держводагентства: Дунай має потенціал забезпечити водою південь України

Через розгерметизацію магістрального газопроводу на Харківщині без газу залишилося понад 50 тис. абонентів

"Мадяр" Бровді відреагував на заяву Угорщини щодо заборони в'їзду до цієї країни та до Шенгенської зони

Внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська один загиблий, двоє постраждалих

Ляєн: Україні потрібні гарантії безпеки, які перетворять її на сталевого дикобраза

Зеленський доручив МЗС з'ясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд військовому

Петиція до Кабміну про обмеження друку і розповсюдження російськомовної книги набрала 25 тис. голосів

Київський фунікулер тимчасово зупинено через поліцейські заходи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА