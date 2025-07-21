ДБР повідомило про підозру гендиректору "Ростеху" та кремлівському олігарху Гінеру

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру генеральному директору російської державної корпорації "Ростех" і одному із найближчих поплічників вищого керівництва РФ Сергію Чемєзову та його спільнику - кремлівському олігарху Євгену Гінеру, повідомляє ДБР.

"У 2019 році фігуранти сприяли реалізації злочинного плану вищого політичного керівництва рф, спрямованого на встановлення контролю над територією та населенням АР Крим у сфері енергетики. Вони мали забезпечити генерацію електроенергії для військових частин і підрозділів, задіяних у збройній агресії проти нашої держави, збудувавши та ввівши в експлуатацію Балаклавську (Севастопольская ПГУ-ТЭС) та Таврійську ТЕС (Симферопольская ПГУ-ТЭС)", йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі в понеділок.

Також, за інформацією відомства, підозрювані долучили підприємство "АО "КБАЛ ім. Л.Н. Кошкіна" до переліку організацій, які виконують контракти для "Ростеху".

"Російські спеціалісти налагодили виготовлення різних видів бойових патронів на підприємстві, а також надали технології та обладнання для їх виробництва. Продукція з 2022 року по теперішній час постачається до підрозділів збройних формувань рф, які воюють проти України", - зазначають в Бюро.

Крім того, згідно з повідомленням, у 2023 році Чемєзов звітував прем’єр-міністру РФ про роботу державної корпорації "Ростех" за 2022 рік на офіційному каналі уряду країни-агресора у відеохостингу YouTube.

"Під час "ефіру", відповідно до висновку комісійної судової лінгвістичної експертизи, він виправдовував збройну агресію рф проти України", - уточнюють у відомстві.

Обидва фігуранти підозрюються у пособництві вчиненню умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.