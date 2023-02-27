Економіка

19:09 27.02.2023

ВАКС звернув у дохід держави 88,89% акцій PINbank у російського підприємця Гінера

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ВАКС звернув у дохід держави 88,89% акцій PINbank у російського підприємця Гінера

Вищий антикорупційний суд України на засіданні в п'ятницю звернув у дохід держави 88,89% акцій українського PINbank, що належать російському підприємцю Євгену Гінеру.

"27 лютого колегія судів ВАКС задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до російського громадянина та застосувала до відповідача санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 закону України "Про санкції". Рішенням суду стягнуто в дохід держави активи відповідача - 88,890583% акцій українського банку", - повідомляється на сторінці ВАКС у фейсбуці у понеділок.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія уточнив, що йдеться про Гінера. "Сьогодні ВАКС стягнув на користь держави 88,89% акцій PINbank Євгена Гінера. Усе в рамках закону "Про санкції" та загальноприйнятих уявлень людства про справедливість", - написав він у телеграм-каналі.

"Російські олігархи заплатять за злочини Росії своїми активами. І це вже відбувається... Далі буде Ocean Plaza. Росіяни несуть і будуть нести відповідальність за злочини проти України. Ми змусимо їх заплатити за все!", - додав Арахамія.

Як повідомлялося, 19 жовтня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти деяких російських бізнесменів і членів їхніх сімей терміном на 10 років. Серед інших у документі значиться і власник PINbank Євген Гінер.

В Україні Гінера разом із російськими бізнесменами Михайлом Воєводіним і Олександром Бабаковим багато років називали непублічним співвласником групи VS Energy, яка володіла кількома обленерго, готелями, ТЦ, аграрним бізнесом і PINbank.

24 лютого Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про обшуки у членів правління та наглядової ради банку, бенефіціарним власником якого є Гінер. За інформацією відомства, слідчі дії проводили для перевірки інформації щодо правомірності отримання та використання банком фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд грн, деякі з яких установа отримала після початку активної фази бойових дій, що становить понад 50% активів самого банку і більш ніж у 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу установи.

Також, згідно з повідомленням, ДБР перевіряє інформацію про причетність високопосадовців і депутатів РФ до вчинення злочинів на території України - за допомогою прямого або непрямого контролю над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України.

Гінер, 1960 р. н., уродженець Харкова, проживає в Москві з 1990 року.

 

 

 

 

Теги: #рф #pinbank #підприємець #стягнення

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