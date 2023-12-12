Через активізацію шахраїв "Київстар" закликав довіряти лише офіційній інформації компанії

У "Київстарі" закликали довіряти виключно офіційній інформації, оскільки в інтернет-месенджерах активізувалися шахраї, повідомляє пресслужба компанії.

"Наразі в різних месенджерах активізувалися шахраї, тому ми просимо вас довіряти лише офіційній інформації", - ідеться в повідомленні компанії у фейсбуці.

Повідомляється, що новини про компенсації та терміни оновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії.

"Київстар" закликав користувачів не ділитися номерами телефонів та особистими даними з підозрілими людьми. "Вони можуть виявитися шахраями", - зазначили у пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що найбільший український оператор мобільного зв'язку "Київстар" після масштабного збою о 20:00 у вівторок частково відновив роботу послуг фіксованого зв'язку, завершити роботу з відновлення інших послуг у компанії пообіцяли протягом дня 13 грудня.