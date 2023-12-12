Телеком

21:55 12.12.2023

Через активізацію шахраїв "Київстар" закликав довіряти лише офіційній інформації компанії

1 хв читати
Через активізацію шахраїв "Київстар" закликав довіряти лише офіційній інформації компанії

У "Київстарі" закликали довіряти виключно офіційній інформації, оскільки в інтернет-месенджерах активізувалися шахраї, повідомляє пресслужба компанії.

"Наразі в різних месенджерах активізувалися шахраї, тому ми просимо вас довіряти лише офіційній інформації", - ідеться в повідомленні компанії у фейсбуці.

Повідомляється, що новини про компенсації та терміни оновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії.

"Київстар" закликав користувачів не ділитися номерами телефонів та особистими даними з підозрілими людьми. "Вони можуть виявитися шахраями", - зазначили у пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що найбільший український оператор мобільного зв'язку "Київстар" після масштабного збою о 20:00 у вівторок частково відновив роботу послуг фіксованого зв'язку, завершити роботу з відновлення інших послуг у компанії пообіцяли протягом дня 13 грудня.

 

 

 

Теги: #київстар #шахраї #активізація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:36 12.12.2023
"Київстар" розраховує остаточно відновити надання послуг 13 грудня

"Київстар" розраховує остаточно відновити надання послуг 13 грудня

20:09 12.12.2023
Якщо ситуацію зі збоєм у роботі "Київстару" не буде виправлено, відключиться мережа фіксованого зв'язку компанії

Якщо ситуацію зі збоєм у роботі "Київстару" не буде виправлено, відключиться мережа фіксованого зв'язку компанії

18:34 12.12.2023
IT-інфраструктуру "Київстару" частково зруйновано - Комаров

IT-інфраструктуру "Київстару" частково зруйновано - Комаров

18:24 12.12.2023
Ощадбанк одразу почав реагувати на збої в "Київстарі" й взявся усувати наслідки - заступник голови

Ощадбанк одразу почав реагувати на збої в "Київстарі" й взявся усувати наслідки - заступник голови

17:34 12.12.2023
Через збій у роботі "Київстару" в Черкасах частково не працює система оповіщення про тривогу - голова ОВА

Через збій у роботі "Київстару" в Черкасах частково не працює система оповіщення про тривогу - голова ОВА

16:02 12.12.2023
Збій у роботі "Київстару" на дії українських військових не вплинув - Сухопутні війська

Збій у роботі "Київстару" на дії українських військових не вплинув - Сухопутні війська

15:46 12.12.2023
НБУ працює в штатному режимі, незважаючи на збій "Київстару"

НБУ працює в штатному режимі, незважаючи на збій "Київстару"

15:08 12.12.2023
СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар", одна з версій - за атакою стоять спецслужби РФ

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар", одна з версій - за атакою стоять спецслужби РФ

14:59 12.12.2023
Збій у роботі "Київстару" не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу в Києві - КМДА

Збій у роботі "Київстару" не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу в Києві - КМДА

14:07 12.12.2023
Термінів відновлення сервісів "Київстар" наразі не встановлено - Комаров

Термінів відновлення сервісів "Київстар" наразі не встановлено - Комаров

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" розраховує остаточно відновити надання послуг 13 грудня

Стартові пакети lifecell стали продавати "з рук" за ціною, вищою за рекомендовану

Якщо ситуацію зі збоєм у роботі "Київстару" не буде виправлено, відключиться мережа фіксованого зв'язку компанії

IT-інфраструктуру "Київстару" частково зруйновано - Комаров

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар", одна з версій - за атакою стоять спецслужби РФ

ОСТАННЄ

Оборонний кластер BRAVE1 зареєстрував понад 820 розробок за 7 міс.

Стартові пакети lifecell стали продавати "з рук" за ціною, вищою за рекомендовану

Абоненти lifecell зазнають труднощів із поповненням рахунку, а також під час використання застосунку та сайту компанії

Vodafone повідомив про тимчасові труднощі з доступом до застосунку My Vodafone

"Київстар" працює із правоохоронцями, щоб уникнути повторення збою

"Київстар" пояснює збій у мережі хакерською атакою, дані абонентів не скомпрометовані

У роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний технічний збій

Японський технологічний гігант Rakuten планує запустити власну ШІ-модель

Фахівці NASA повернули до роботи телескоп Hubble

У застосунку "Дія" незабаром буде доступна послуга онлайн перереєстрації авто

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА