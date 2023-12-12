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12:49 12.12.2023

"Київстар" пояснює збій у мережі хакерською атакою, дані абонентів не скомпрометовані

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"Київстар" пояснює збій у мережі хакерською атакою, дані абонентів не скомпрометовані

Збій у мережі найбільшого оператора зв'язку України "Київстар", що стався вранці у вівторок, спричинений хакерською атакою, однак дані абонентів не скомпрометовані, компанія залучила до усунення збою правоохоронні органи та спеціальні держслужби, обіцяє компенсацію клієнтам.

"Уранці 12 грудня мережа зв'язку "Київстару" стала мішенню потужної хакерської атаки, що спричинила технічний збій, унаслідок якого тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу до інтернету", - йдеться в повідомленні компанії у вівторок.

Зазначається, що для фіксації обставин і наслідків протиправних дій із втручання в діяльність мережі "Київстару" оператор залучив представників правоохоронних органів і спеціальних державних служб, які наразі працюють в офісі компанії.

"На сьогодні відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані. Наразі фахівці оператора працюють над усуненням наслідків хакерської атаки для якнайшвидшого відновлення зв'язку та надання сервісів", - наголосила компанія.

Вона зазначила, що обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора, а також знову вибачилася перед абонентами за тимчасові незручності.

Теги: #звязок #київстар #збій

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