Японський технологічний гігант Rakuten планує запустити власну ШІ-модель

Японський технологічний гігант Rakuten планує запустити власну модель штучного інтелекту (ШІ), повідомив глава компанії Хіросі Мікітані в інтерв'ю CNBC.

Робота над цією великою мовною моделлю вже триває, зазначив він.

За словами Мікітані, завдяки широкому спектру напрямів діяльності Rakuten - від банкінгу до електронної торгівлі та телекомунікацій - компанія зможе використовувати для навчання моделі значний обсяг унікальних даних. "Такого набору даних немає ні в кого", - пояснив топ-менеджер.

Спочатку Rakuten має намір використовувати ШІ-модель для підвищення власної операційної ефективності та оптимізації маркетингу, а потім зробить її доступною для інших компаній.

У найближчі кілька місяців Rakuten може зробити офіційну заяву щодо цієї моделі, але терміни запуску ще не визначені, повідомили телеканалу в компанії.

Акції Rakuten подорожчали на 1,7% за підсумками торгів у Токіо в понеділок.