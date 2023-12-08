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20:34 08.12.2023

У застосунку "Дія" незабаром буде доступна послуга онлайн перереєстрації авто

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У застосунку "Дія" незабаром буде доступна послуга онлайн перереєстрації авто

Міністерство внутрішніх справ спільно з Міністерством цифрової трансформації запускає в застосунку "Дія" нову послугу - онлайн перереєстрація авто, близькими до запуску є також онлайн оформлення і доставка поштою номерних знаків, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"МВС разом із Мінцифри запускає такі послуги, як онлайн перереєстрація авто, також ми практично готові запустити й онлайн оформлення та доставку поштою номерних знаків, тож у наших громадян у застосунку "Дія" перелік онлайн-послуг суттєво розшириться", - сказав очільник МВС, якого цитує пресслужба міністерства в телеграм-каналі в п'ятницю.

За словами Клименка, 80% усіх водійських посвідчень, які замовили наші громадяни за кордон поштою, припадають на Республіку Польщу. "Ця послуга вже доступна і в Німеччині, Чехії та Італії. Незабаром перелік подібних послуг МВС збільшиться", - зазначив він.

 

 

 

Теги: #авто #мвс #дія

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