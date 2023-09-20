Телеком

19:56 20.09.2023

Глава "Київстар" очікує повного відходу материнської VEON із РФ до середини жовтня

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Глава "Київстар" очікує повного відходу материнської VEON із РФ до середини жовтня

Президент найбільшого українського оператора зв'язку "Київстар" Олександр Комаров підтвердив плани материнської компанії VEON повністю вийти з російського ринку не пізніше середини жовтня 2023 року.

"Незважаючи на те, що бізнес на російському ринку приносив групі компаній VEON майже половину її річного доходу, акціонери та менеджмент ухвалили правильне рішення, і ми в "Київстарі" його категорично підтримуємо", - наводяться його слова в пресрелізі компанії в середу.

На думку Комарова, вихід із російського ринку матиме позитивний вплив на материнську компанію.

Глава "Київстару" нагадав, що VEON почав підготовку до виходу з Росії ще в листопаді 2022 року. Однак групі компаній із головним офісом у Нідерландах знадобився тривалий час для виконання численних юридичних процедур і вимог регуляторів ЄС, США та Великої Британії, оскільки VEON перебуває в лістингу фондових бірж Nasdaq (США) і Euronext (ЄС) і має акціонерів у США, країнах Євросоюзу та Великій Британії, зазначив Комаров.

Він також зазначив, що незважаючи на те, що 100% акцій "Київстару" належить VEON, український телеком-оператор є повністю автономним у своїй діяльності: практично всі ключові рішення в компанії ухвалює рада директорів, керуючись законодавством України.

Глава компанії додав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії "Київстар" уже інвестував у розвиток телеком-ринку країни 8,2 млрд грн, сплатив державі 15,2 млрд грн податків, а також надав підтримки державним органам, військовим, органам безпеки та правопорядку в розмірі понад 1,4 млрд грн, а абонентам бонуси та послуги без додаткової оплати на суму 577 млн грн.

Комаров нагадав, що VEON розширює свої інвестиційні плани в Україні та виділив $600 млн для відновлення в країні телеком-інфраструктури та розвитку сучасних телекомунікаційних технологій протягом трьох років.

Як повідомлялося, глава "Київстару" на конференції європейської бізнес-асоціації 11 вересня констатував, що компанія та її співробітники "морально-психологічно складно" себе почувають через коментарі про можливу націоналізацію оператора, зокрема з боку заступника глави офісу президента Ростислава Шурми.

"Я не захисник російських власників, я захисник української компанії... До війни "Київстар" був найбільш ефективною компанією у світі серед 500 операторів", - зазначив Комаров.

Він нагадав, що у VEON з 2018 року немає контролюючого акціонера, а частка підсанкційних акціонерів, зокрема Михайла Фрідмана, становить 48%, тоді як 52% розподілено серед великої кількості акціонерів, наприклад, 7-8% перебуває у власності компанії Exor італійської сім'ї Аньєллі.

Комаров висловив сумнів, що в довгостроковій перспективі держава як власник зможе так само ефективно проявити себе в будівництві та розвитку інфраструктури зв'язку та обслуговуванні 24 млн клієнтів.

"Київстар" - найбільший український оператор електронних комунікацій, який станом на червень 2023 року обслуговував 24,1 млн абонентів мобільного зв'язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, включно з 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ тощо.

 

 

Теги: #росія #київстар #позиція #veon

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