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10:58 18.09.2023

Monobank придбав сервіс бронювання в ресторанах TakeUsEat

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Monobank придбав сервіс бронювання в ресторанах TakeUsEat

Віртуальний Монобанк придбав сервіс бронювання столиків у ресторанах TakeUsEat і планує приєднати його до системи expirenza by mono, яка дає змогу відвідувачам користуватися меню, здійснювати оплату, залишати чайові та відгуки через QR-код, повідомив співвласник Монобанку Олег Гороховський.

"TakeUsEat стане частиною екосистеми expirenza by mono, яка дає ресторанам один QR на меню, оплату, чайові, відгуки та оцінки. А тепер гості отримають ще й зручне бронювання столиків, а ресторани - ще більше корисної аналітики", - написав він у телеграмі в понеділок.

TakeUsEat, згідно з інформацією на сайті, заснували 2020 року студенти НаУКМА Олександр Леськів (голова проєкту і його технічної частини), Наталія Шкаровська, Серафима Лопухіна та Ольга Кірдяєва.

Також співвласник Монобанку уточнив, що систему expirenza by mono підключили вже понад 1100 закладів.

Вартість угоди та інші її деталі не розголошуються.

Теги: #ресторани #бронювання #монобанк

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