Телеком

10:17 01.08.2023

Реалізація закону про медіа зменшить вплив великого бізнесу в цій сфері - голова Нацради з телерадіо

1 хв читати
Реалізація закону про медіа зменшить вплив великого бізнесу в цій сфері - голова Нацради з телерадіо

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк вважає, що реалізація закону "Про медіа" сприятиме зменшенню впливу великого бізнесу у сфері медіа.

"Законом передбачено вимоги до структури власності суб'єктів у сфері медіа, яка визнається прозорою за умови можливості встановити всіх осіб, які мають пряму або опосередковану істотну участь у суб'єкті у сфері медіа, можливість значного або вирішального впливу на управління або діяльність такого суб'єкта, усіх ключових учасників та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами суб'єкта у сфері медіа, характер взаємозв'язків між зазначеними особами, відсутність серед власників істотної участі на всіх рівнях структури власності юридичних осіб, зареєстрованих в офшорних зонах", - сказала Герасим'юк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того, за її словами, деякі вимоги також працюють у період дії воєнного стану.

"Якщо ці умови будуть недотримані, структура власності суб'єкта у сфері медіа визнається непрозорою, і це є підставою відмовити в реєстрації, продовженні строку ліцензії, допуску до конкурсу чи підставою для скасування реєстрації або анулювання ліцензії", - зазначила голова Нацради.

Герасим'юк додала, що закон містить нововведення, яке зобов'язує телевізійні медіа із загальнонаціональною категорією покриття подавати річну фінансову звітність, яка підлягає обов'язковому аудиту незалежним аудитором.

Теги: #медіа #герасимюк #нацрада_тв_радіомовлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:00 01.08.2023
Голова Нацради телебачення і радіомовлення Герасим'юк: регулювання онлайну є нагальною світовою тенденцією

Голова Нацради телебачення і радіомовлення Герасим'юк: регулювання онлайну є нагальною світовою тенденцією

11:35 01.08.2023
Герасим'юк: Розбудова загальнонаціонального державного цифрового мультиплексу наближається до завершення

Герасим'юк: Розбудова загальнонаціонального державного цифрового мультиплексу наближається до завершення

10:50 01.08.2023
В Україні напрацюють словник "небажаної" лексики та критерії неприпустимої до поширення в медіа інформації - Герасим'юк

В Україні напрацюють словник "небажаної" лексики та критерії неприпустимої до поширення в медіа інформації - Герасим'юк

09:54 01.08.2023
Нацрада з телерадіомовлення працює над реєстром медіасуб'єктів та електронним кабінетом - Герасим'юк

Нацрада з телерадіомовлення працює над реєстром медіасуб'єктів та електронним кабінетом - Герасим'юк

09:30 01.08.2023
Голова Нацради з телерадіо Герасим'юк: Регулювання онлайну є світовою тенденцією

Голова Нацради з телерадіо Герасим'юк: Регулювання онлайну є світовою тенденцією

14:26 06.06.2023
Від початку повномасштабної війни загинули понад 60 медійників, із них 14 під час виконання професійних обов'язків - НСЖУ

Від початку повномасштабної війни загинули понад 60 медійників, із них 14 під час виконання професійних обов'язків - НСЖУ

17:30 31.03.2023
Закон "Про медіа" посилить позиції української мови в цій сфері - мовний омбудсмен

Закон "Про медіа" посилить позиції української мови в цій сфері - мовний омбудсмен

17:06 31.03.2023
Шість законів України втратили чинність у зв'язку з набуттям чинності законом "Про медіа"

Шість законів України втратили чинність у зв'язку з набуттям чинності законом "Про медіа"

00:13 16.03.2023
Зеленський закликав британських редакторів активніше поширювати правду про російську агресію

Зеленський закликав британських редакторів активніше поширювати правду про російську агресію

07:19 15.03.2023
Зеленський у рік від дня смерті репортерів Fox поговорив із головою корпорації

Зеленський у рік від дня смерті репортерів Fox поговорив із головою корпорації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова Нацради з телерадіо Герасим'юк: Регулювання онлайну є світовою тенденцією

Держспецзв'язку просить військовослужбовців ЗСУ підвищити рівень захисту комп'ютерів у зв'язку з активізацією російських хакерів Armageddon

Міністр Ткаченко: ніхто не має наміру закривати Telegram

Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

Україна запровадила нові санкції проти "Яндекс" і "Рамблер Груп", підприємств "Програмні продукти "Парус" і "1С-Галктика" - указ

ОСТАННЄ

ЮНЕСКО рекомендувала заборонити використовувати мобільні телефони в школах

Кабмін зобов'язав держоргани адаптувати свої сайти для людей з інвалідністю - віцепрем'єр

Twitter найближчими місяцями додасть фінансового функціоналу - Маск

Meta запустила можливість створення WhatsApp-каналів в Україні

Twitter змінив логотип на "ікс"

SAP у II кварталі збільшила виторг і скориговану EPS слабкіше за очікування

Понад 60% населення світу використовує соціальні мережі - дослідження

Нова "Місія неможлива" зібрала $56,2 млн у Північній Америці в перший вікенд, менше прогнозів

Зеленська повідомила про плани залучення Республіки Корея до цифровізації української культурної спадщини

Держспецзв'язку просить військовослужбовців ЗСУ підвищити рівень захисту комп'ютерів у зв'язку з активізацією російських хакерів Armageddon

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА