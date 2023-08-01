Реалізація закону про медіа зменшить вплив великого бізнесу в цій сфері - голова Нацради з телерадіо

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк вважає, що реалізація закону "Про медіа" сприятиме зменшенню впливу великого бізнесу у сфері медіа.

"Законом передбачено вимоги до структури власності суб'єктів у сфері медіа, яка визнається прозорою за умови можливості встановити всіх осіб, які мають пряму або опосередковану істотну участь у суб'єкті у сфері медіа, можливість значного або вирішального впливу на управління або діяльність такого суб'єкта, усіх ключових учасників та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами суб'єкта у сфері медіа, характер взаємозв'язків між зазначеними особами, відсутність серед власників істотної участі на всіх рівнях структури власності юридичних осіб, зареєстрованих в офшорних зонах", - сказала Герасим'юк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того, за її словами, деякі вимоги також працюють у період дії воєнного стану.

"Якщо ці умови будуть недотримані, структура власності суб'єкта у сфері медіа визнається непрозорою, і це є підставою відмовити в реєстрації, продовженні строку ліцензії, допуску до конкурсу чи підставою для скасування реєстрації або анулювання ліцензії", - зазначила голова Нацради.

Герасим'юк додала, що закон містить нововведення, яке зобов'язує телевізійні медіа із загальнонаціональною категорією покриття подавати річну фінансову звітність, яка підлягає обов'язковому аудиту незалежним аудитором.