Зеленська повідомила про плани залучення Республіки Корея до цифровізації української культурної спадщини
Перша леді України Олена Зеленська запросила пані Кім Кон Хі на третій Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться у вересні.
"Запросила колегу пані Кім Кон Хі на третій Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться вже у вересні. Говоритимемо про відчуття і почуття - ментальне здоров'я не лише українців, а й жителів різних країн світу. Як перетворити вразливість на стійкість перед лицем війн, криз, поруч із небезпечним сусідом? Республіці Корея, як і Україні, тут є чим поділитися", - написала Зеленська у фейсбуці в суботу.
Як зазначила Олена Зеленська, візит президента Республіки Корея відбувся багато в чому завдяки її особистому запрошенню: "Лише два місяці тому, під час візиту до Південної Кореї, особисто запросила в Україну президента Республіки Юн Сок Йоля та його дружину Кім Кон Хі. І ось сьогодні, після спільної участі в саміті НАТО, - зустрічаємо їх у Києві".
За її словами, насамперед корейські гості відвідали Бучу, Ірпінь та поховання жертв російської окупації. "Під час особистої зустрічі з пані Кім Кон Хі окремо подякувала їй за це: для українців такі візити завжди є свідченням солідарності", - наголосила перша леді України.
"Також вдячні президенту Республіки Корея Юн Сок Йолю за тверду підтримку народу України та готовність сприяти відновленню України. Він укотре підтвердив це і на саміті НАТО, і в Польщі, яку відвідав на шляху до України", - написала вона.
Як повідомила Зеленська, також темою для обговорення з південнокорейським колегою став "порятунок української культурної спадщини. Один зі способів зберегти її - цифровізація, якою зараз займається Міністерство культури та інформаційної політики України. Республіка Корея особливо потужна в цифровій сфері. Сподіваюся, зможемо співпрацювати ще й у цьому напрямку".