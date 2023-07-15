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15:22 15.07.2023

Зеленська повідомила про плани залучення Республіки Корея до цифровізації української культурної спадщини

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Перша леді України Олена Зеленська запросила пані Кім Кон Хі на третій Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться у вересні.

"Запросила колегу пані Кім Кон Хі на третій Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться вже у вересні. Говоритимемо про відчуття і почуття - ментальне здоров'я не лише українців, а й жителів різних країн світу. Як перетворити вразливість на стійкість перед лицем війн, криз, поруч із небезпечним сусідом? Республіці Корея, як і Україні, тут є чим поділитися", - написала Зеленська у фейсбуці в суботу.

Як зазначила Олена Зеленська, візит президента Республіки Корея відбувся багато в чому завдяки її особистому запрошенню: "Лише два місяці тому, під час візиту до Південної Кореї, особисто запросила в Україну президента Республіки Юн Сок Йоля та його дружину Кім Кон Хі. І ось сьогодні, після спільної участі в саміті НАТО, - зустрічаємо їх у Києві".

За її словами, насамперед корейські гості відвідали Бучу, Ірпінь та поховання жертв російської окупації. "Під час особистої зустрічі з пані Кім Кон Хі окремо подякувала їй за це: для українців такі візити завжди є свідченням солідарності", - наголосила перша леді України.

"Також вдячні президенту Республіки Корея Юн Сок Йолю за тверду підтримку народу України та готовність сприяти відновленню України. Він укотре підтвердив це і на саміті НАТО, і в Польщі, яку відвідав на шляху до України", - написала вона.

Як повідомила Зеленська, також темою для обговорення з південнокорейським колегою став "порятунок української культурної спадщини. Один зі способів зберегти її - цифровізація, якою зараз займається Міністерство культури та інформаційної політики України. Республіка Корея особливо потужна в цифровій сфері. Сподіваюся, зможемо співпрацювати ще й у цьому напрямку". 

Теги: #культура #україна #південна_корея

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