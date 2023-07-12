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11:52 12.07.2023

"Нова пошта" створює Nova Post Europe для експансії та створення другої за розміром мережі поштоматів у Європі - співвласник

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"Нова пошта" створює Nova Post Europe для експансії та створення другої за розміром мережі поштоматів у Європі - співвласник

Група компаній "Нова пошта" засновує компанію з управління експансією в Європі Nova Post Europe, одним із завдань якої буде створення другої за розміром мережі поштоматів у Європі, повідомив співвласник "Нової пошти" Вячеслав Климов на "Business Breakfast із Володимиром Федоріним" у середу.

"У п'ятницю у нас буде чергова велика нарада з експансії, і там буде обговорено нову модель управління експансією. У нас з'явиться, точніше, де-факто вже з'являється, нова окрема компанія Nova Post Europe",- сказав Климов.

За його словами, Nova Post Europe матиме свого СЕО й окремий апарат управління.

"Звісно, там буде тісна взаємодія з Україною, але це буде вже окремий бізнес-юніт", - пояснив співвласник групи.

Климов поки що не став називати очільника майбутньої компанії: "...уже є CEO, однак не можу назвати прізвища, адже його ще офіційно не затверджено", проте зазначив, що кандидатом є людина з "Нової пошти", у якої досвід роботи в компанії майже 20 років.

"Створення другої за розміром мережі поштоматів у Європі це точно на совісті цього менеджера", - додав Клімов.

Як повідомлялося, "Нова пошта" вже працює в Польщі, Німеччині, Литві, Чехії, Молдові та Румунії, у кожній країні створено окремі компанії (у Чехії станом на початок весни компанії не було, але була в Словаччині та в Угорщині).

У мережі ГК "Нова пошта", заснованої у 2001 році, нині понад 6 тис. відділень в Україні. Вона надає повний спектр логістичних і пов'язаних із ними послуг.

До ГК входять українські та зарубіжні компанії, зокрема "Нова пошта", "НП Логістик", платіжна система NovaPay і "Нова пошта Глобал".

Теги: #європа #нова_пошта

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