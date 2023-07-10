Оператори ЄС і України продовжили доступний роумінг для українців ще на рік

Європейські (22) і сім українських операторів зв'язку домовилися продовжити ще на 12 місяців угоду про взаємне зниження роумінгових тарифів для громадян України, повідомляється на сайті Єврокомісії (ЄК).

"Доступні дзвінки дають змогу тим, хто шукає притулку в Європі, зв'язатися з сім'єю і друзями в Україні, і навпаки", - йдеться в повідомленні ЄК.

Своєю чергою в BEREC (регулятор телекомунікаційного ринку Європейського Союзу) відзначили ефективність угоди, вперше підписаної у квітні 2022 року, яка дала змогу операторам надавати доступні дзвінки через кордон.

У BEREC додали, що оператори Європейської економічної зони (ЄЕЗ), які є частиною угоди, мають значно нижчі тарифи, ніж оператори, які її не підписали, та закликали останніх приєднатися до угоди.

У ЄК нагадали, що паралельно Комісія готується до інтеграції України до зони роумінгу Європейського Союзу (ЄС), і у квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС ухвалив пропозицію ЄК щодо приєднання України до правил ЄС про роумінг.

"Наступним кроком для України є повна адаптація законодавства до законодавства ЄС, а потім Рада Європейського Союзу ухвалить остаточне рішення", - зазначили в Комісії.

Як повідомлялося, спочатку таку угоду було укладено 8 квітня 2022 року на 9 місяців, а в лютому цього року продовжено ще на півроку. У лютому крім семи українських операторів ("Київстар", Vodafone Ukraine, lifecell, "Укртелеком", Data Group, Vega Telecom Group і 3Mob) до неї приєдналися 20 європейських.

Зазначалося, що в другій половині 2022 року кількість українських абонентів у роумінгу коливалася в межах від 3,9 до 4,4 млн порівняно з 2 млн на початок року і 5 млн у пік у березні 2022 року.

Зазначалося також, що Україна може приєднатися до зони вільного роумінгу ЄС Roam like at home (RLAH) у 2024 році, якщо всі необхідні зміни до законодавства буде імплементовано менш ніж за 12 місяців.