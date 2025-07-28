Інтерфакс-Україна
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13:58 28.07.2025

Молдову буде включено в зону роумінгу ЄС на початку 2026 року

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Молдову буде включено в зону роумінгу ЄС на початку 2026 року

Рада ЄС оголосила в п'ятницю про ухвалення рішення про включення Молдови в так звану зону "домашнього роумінгу" з 1 січня 2026 року.

У комюніке ради нагадують, що аналогічне рішення для України було ухвалено 14 липня.

"Таким чином, громадяни Молдови та України в ЄС, а також громадяни ЄС у Молдові та Україні зможуть здійснювати дзвінки, надсилати текстові повідомлення і користуватися мобільним інтернетом без додаткової плати, як і в своїх країнах", - пояснюється в документі.

Угода також гарантує споживачам таку саму якість і швидкість мобільного зв'язку, як і вдома, а також безоплатне звернення до служб екстреної допомоги.

За оцінкою ради, рішення щодо Молдови "сприятиме поступовій економічній інтеграції країни у внутрішній ринок ЄС, що є однією з цілей угоди про асоціацію 2016 року".

Теги: #єс #молдова #роумінг

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