Threads залучила 100 млн користувачів швидше за ChatGPT - ЗМІ

Кількість користувачів соціальної мережі Threads, запущеної минулої середи американською Meta, перевищила 100 млн, підрахували незалежно одне від одного мережеве видання Search Engine Journal та інформаційна платформа Quiver Quantitative.

За даними Search Engine Journal, популярному чатботу ChatGPT для залучення 100 млн користувачів знадобилося два місяці, соцмережам TikTok та Instagram - дев'ять місяців і 2,5 року відповідно.

Голова і засновник Meta Марк Цукерберг після досягнення Threads позначки в 70 млн користувачів написав у сервісі, що це "набагато вище наших очікувань".

Водночас Threads недоступна в Європейському Союзі. Газета The Independent із посиланням на джерела писала, що Meta поки що не розгортає застосунок у ЄС через неясність Digital Markets Act - європейського закону, що обмежує використання персональних даних компаніями.

Ілон Маск, якому належить сервіс мікроблогів Twitter, що конкурує з Threads, у своїй соцмережі під скріншотом із великим переліком категорій даних, які може збирати Threads, написав: "Яке щастя, що нею так тверезо управляють". Над скріншотом наведено слова топменеджера Meta про мету запустити "розсудливо керовану" соцмережу.

The Wall Street Journal раніше наводила висловлювання директора з продукції Meta Кріса Кокса про те, що представники творчих професій і публічні діячі наголошували на своїй потребі в "тверезо керованій" платформі.

Акції Meta дорожчають на 1,1% на торгах у понеділок.