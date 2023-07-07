У Києві запущено службу 112 - єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій

Міністерство внутрішніх справ у повному обсязі впровадило службу 112 у Києві - єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій, повідомляє міністерство.

"МВС повноцінно впровадило службу 112 у Києві - єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій. Комунікаційний центр 112 уже обробляє вхідну інформацію та покриває столицю", - ідеться в повідомленні МВС у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, до операторів надходять дзвінки від громадян. Далі запити скеровують до необхідних підрозділів, які відповідно реагують. "Важливо, що працюють оператори, які володіють жестовою мовою, які можуть спілкуватися із заявниками через відеодзвінок. Для цього необхідно відправити смс-повідомлення на номер 112 і очікувати посилання на з’єднання", - зазначають у МВС.

"Ми обіцяли запустити службу на початку липня - і дотрималися слова. Наші наступні кроки - масштабувати 112 спершу в усіх містах-мільйонниках, а далі - на всю територію держави", - наголошується в повідомленні.