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15:21 27.09.2023

Глава МВС: Служба 112 повноцінно запрацювала в Київській області

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Глава МВС: Служба 112 повноцінно запрацювала в Київській області

Телефонна служба 112 повноцінно запрацювала в Київській області, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Клименко нагадав, що 112 - це "єдине вікно" для звернення громадян, які опинилися в надзвичайній ситуації, використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 і 104, даючи змогу не гаяти час на те, щоб телефонувати в кожну службу окремо.

"Упровадження єдиного номера виклику екстренних служб розпочалося з міста Києва. Майже за три місяці роботи надійшло понад 167 тисяч викликів. Найчастіше дзвінки скеровувалися до Національної поліції України", - зазначив міністр.

За його словами, на лінію також можуть звернутися люди з порушенням слуху або мовлення. Перекладачі жестової мови служби 112 опрацювали понад 2 тисячі таких звернень з 1 липня 2023 року.

"Не збавляємо темпів і продовжуємо працювати над тим, щоб служба 112 якнайшвидше функціонувала на всій території України", - підсумував глава МВС.

Теги: #служба #112 #київська_область

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