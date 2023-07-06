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17:11 06.07.2023

У застосунку "Київ Цифровий" з'явився новий сервіс - для оплати комунальних послуг

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У застосунку "Київ Цифровий" з'явився новий сервіс - для оплати комунальних послуг

У застосунку "Київ Цифровий" додано можливість оплачувати комунальні послуги, зберігати квитанції та подавати показання лічильників, повідомив керівник цифрової трансформації Києва, заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Оленич.

"Завдяки зворотному зв'язку від користувачів у застосунку додано можливість оплачувати комунальні послуги, там же зберігати квитанції і подавати показники лічильників", - повідомляють у телеграм-каналі КМДА в четвер.

"Ви просили - ми зробили. У "Цифровому" тепер можна оплачувати комунальні послуги. Усе зручно і просто. Користуйтеся і зберігайте свій час", - сказав Оленич, слова якого наводить пресслужба КМДА.

Як повідомляється, оновлений застосунок "Київ Цифровий" уже доступний до скачування в App Store та Google Play.

 

Теги: #комунальні_послуги #київ_цифровий

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