Інтерфакс-Україна
Події
12:06 22.05.2025

Майже 55% опитаних у "Києві Цифровому" жителів міста сортують сміття

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Майже 55% опитаних у "Києві Цифровому" жителів міста сортують сміття

У застосунку "Київ Цифровий" 54% опитаних жителів столиці заявляють, що сортують сміття, а 41% - не сортує.

На запитання, чи беруть кияни участь у весняних та осінніх толоках, 5% відповіли, що беруть, 28% - зрідка долучаються і 67% - не беруть.

На запитання, чому саме містяни не беруть участь у толоках, 50% відповіли, що не знають де і коли вони відбуваються, 30% - не мають на це часу, 8% - мають проблеми зі здоров'ям, 7% - не відчувають, що їх участь щось змінить і 6% - інше.

Також у користувачів запитали, чи вони стикалися зі стихійними сміттєзвалищами і місті. На що 46% відповіли, що їм не доводилося стикатися, 41% - так, але вони не знають куди повідомляти, 11% - так, і повідомляли про них на лінію 1551, 2% - інший варіант.

На запитання про сортування сміття, 49% опитаних відповіли, що сортують у спеціальні контейнери, 5% - що віддають сміття на станції сортування, 41% - не сотують, 6% - інший варіант.

Серед іншого, у користувачів запитали, як місто може покращити організацію толок. 55% зазначили, що можна повідомляти про толоки у соціальних мережах і у застосунку "Київ Цифровий", 16% - проводити майстер-класи під час толок, 15% - зробити онлайн-розклад толок, 8% - додати онлайн-реєстрацію на толоки, 5% - інший варіант.

В опитуванні взяло участь 20 тис. користувачів застосунку "Київ Цифровий".

Теги: #опитування #сміття #київ_цифровий #толока

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