Інтерфакс-Україна
Події
10:11 26.05.2025

42% опитаних у "Києві Цифровому" жителів столиці не вірять, що можуть впливати на зміни в місті

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42% опитаних у "Києві Цифровому" жителів столиці не вірять, що можуть впливати на зміни в місті

У застосунку "Київ Цифровий" 42% опитаних жителів столиці заявляють, що не вірять, що можуть впливати на зміні в місті.

У застосунку "Київ Цифровий" завершилося опитування про інструменти для впливу на зміни в місті. На запитання, чи можуть опитані впливати на зміни в місті, 13% відповіли, що так, вони впливають, 43% - іноді їхня думка враховується, 42% не вірять, що можуть щось змінити, 2% - інший варіант.

На запитання, якими інструментами для впливу на зміни в місті вони користуються, 47% відповіли, що проходять опитування, 40% - підписують петиції, 3% - беруть участь у публічних консультаціях, 2% - створюють петиції, 6% - не мають такого досвіду, 2% - інший варіант.

Також у користувачів запитали, чи стикалися вони зі складнощами під час підпису петицій, голосуванні в опитуваннях, чи інших публічних консультаціях, 54% відповіли, що жодних складнощів не було, 26% - заважали технічні збої, 10% - було складно розібратися, як усе працює, 8% - не вистачало інформації, 1% - фнший варіант.

Серед іншого, у користувачів запитали, які теми публічних консультацій їх найбільше цікавлять. На що 22% відповіли, що міське планування, забудова, реконструкція і благоустрій, 22% - транспорт і мобільність, 18% - екологія і озеленення, 15% - бюджет міста і розподіл коштів, 14% - культура, освіта, охорона здоров'я, 9% - перейменування вулиць і станцій метро.

В опитуванні взяло участь 26,7 тис. користувачів застосунку "Київ Цифровий".

Теги: #опитування #київ_цифровий

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