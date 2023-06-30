Телеком

19:54 30.06.2023

Кабмін визначив Мінцифри центральним держорганом у телеком-сфері з 1 вересня

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Кабмін визначив Мінцифри центральним держорганом у телеком-сфері з 1 вересня

Кабінет Міністрів підтримав розширення повноважень Міністерства цифрової трансформації (Мінцифри), які йому передасть Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) з 1 вересня 2023 року, повідомив віцепрем'єр - глава Мінцифри Михайло Федоров.

"Наша ціль - забезпечити якісним звʼязком та інтернетом 95% населення країни. Попереду багато роботи. Дякую уряду за довіру",- написав він у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, у Мінцифри є чіткий план та досвід, і розвиток телекому - один із топпріоритетів міністерства.

Федоров додав, що за три роки за сприяння Мінцифри було надано доступ до швидкісного інтернету більше ніж 1 млн українців у 3,3 тис. сіл завдяки інтернет-субвенції, передано 42 тис. старлінків на допомогу критичній інфраструктурі, вкрито Wi-Fi понад 7,5 тис. шкіл, лікарень, екстрених служб і соцоб'єктів, а також 3 тис. укриттів у навчальних закладах.

За словами віцепрем'єра, міністерство продовжує надавати підтримку відновленню інтернету та зв'язку на деокупованих територіях, де наразі пошкоджено понад чверть усіх інтернет-мереж і майже 3 тис. базових станцій мобільних операторів.

Теги: #повноваження #мінцифри

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