Третина українців перевіряє новини щогодини - опитування

Майже 40% опитаних українців користуються телефоном чотири-шість годин за день, майже третина опитаних моніторить останні події та перевіряє канали щогодини. Про це свідчать дані опитування, проведеного Rakuten Viber, у якому взяли участь понад 70 тисяч користувачів.

"Результати опитування показали, що 39% українців проводять у смартфоні чотири-шість годин за день. Іще третина респондентів (35%) перебуває в онлайні лише одну-дві години, відзначивши, що зайняті іншими справами. 26% опитаних проводять у мережі приблизно дві-чотири години протягом дня", - йдеться в повідомленні Rakuten Viber у четвер.

Як повідомляється, на запитання, як часто ви гортаєте стрічку новин або перевіряєте канали, 41% респондентів відповів, що моніторить останні події один-два рази за день. Майже третина опитаних (27%) перевіряє новини щонайменше один раз за годину. "Є й ті, хто не так часто переглядає стрічку: 12% українців упевнені, що одного разу за день достатньо для того, щоб не пропустити нічого важливого, а 8% переглядають новини лише під час повітряних тривог. До того ж 10% респондентів не читають новин взагалі", - йдеться в повідомленні.