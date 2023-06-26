"Київстар" підготує white paper можливої заміни китайського телекомобладнання

Найбільший український оператор зв'язку "Київстар" в очікуванні можливої регуляторної вимоги про зниження частки або повну відмову від різних типів китайського телекомунікаційного обладнання підготує власні рекомендації, так званий white paper.

"У нас іще не було діалогу. Ми наразі робимо свій, як ми його називаємо, white paper із рекомендаціями, як виважено ставитися до цього питання. Тобто ми розуміємо занепокоєння. Вона скоріше все ж таки загальна, тому що жодних фактів (зловживань) у нас немає", - сказав президент "Київстару" Олександр Комаров в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, щоб підготувати рішення з урахуванням усіх чинників і запропонувати оптимальну формулу, потрібні місяці.

Комаров наголосив, що одномоментна відмова від китайського телекомобладнання неможлива, оскільки частка китайських вендорів на мережах українських операторів приблизно 60% у різних елементах.

"Якщо ж це якась еволюція, додатковий контроль, заміна китайських постачальників у якихось найкритичніших елементах мережі, на мою думку, це можливо", - сказав голова компанії, закликавши сформулювати рішення виважено.

Він зауважив, що "Київстар" - публічна компанія, яка працює з усіма обмеженнями, які накладено на китайських вендорів, і має "білий" і "чорний" списки постачальників обладнання та комплектувальних.

"Ми працюємо з компаніями тільки з white list: це обладнання, яке дозволене в межах обмежень і санкцій, котрі накладено на китайських вендорів для експорту в інші країни", - запевнив Комаров.

Раніше повідомлялося, що в Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України розпочато обговорення можливості відмови від використання українськими телекомунікаційними операторами обладнання, виготовленого в Китаї. В апараті запевнили, що питання перебуває на етапі обговорення й ухвалення рішень відбуватиметься з урахуванням ризик-орієнтованих факторів. У Мінцифри заявляли, що на частку обладнання китайської державної ZTE і приватної Huawei у деяких мобільних операторів припадає приблизно 70% обладнання, а то й навіть більше.



Повністю інтерв'ю президента "Київстару" Олександра Комарова читайте на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" www.interfax.com.ua