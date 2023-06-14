ЄК може змусити Google продати частину бізнесу у сфері онлайн-реклами через проблеми з конкуренцією

Європейська Комісія попередньо дійшла висновку, що американська Google порушила конкуренцію у сфері рекламних технологій і для вирішення проблеми має продати частину своїх сервісів, ідеться у пресрелізі ЄК.

На думку європейського регулятора, компанія, що входить до Alphabet Inc., скористалася домінантним становищем на ринку онлайн-реклами для зміцнення позицій власної біржі оголошень AdX, яка отримувала перевагу над конкурентами під час участі в аукціонах на керованій Google платформі DFP і основний потік заявок на показ реклами від Google Ads.

"Google, яка має сервіси для продажу і купівлі рекламних площ, активна і займає домінантні позиції в обох частинах ринку, - зазначає ЄК. – Крім того, компанія управляє найбільшою рекламною біржею. В результаті в Google неминуче виникають конфлікти інтересів. У зв'язку з цим комісія попередньо робить висновок, що лише обов'язковий продаж частини сервісів Google розв'яже проблеми у сфері конкуренції".

ЄК не уточнила, які саме сервіси потрібно продати. Газета The Wall Street Journal зазначає, що в більшості випадків влада Європейського Союзу не обговорює варіанти вирішення ситуації до встановлення провини компанії, а якщо йдеться про можливе зловживання домінантним становищем, ці варіанти зазвичай зводяться до змін у діяльності, а не продажу активів.

Google зможе відповісти на претензії регулятора до винесення фінального рішення. У разі встановлення її провини в порушенні європейського антимонопольного законодавства їй загрожує штраф розміром до 10% річної глобальної виручки.

Компанія раніше відкидала звинувачення в наявності в неї необґрунтованої переваги в результаті присутності в різних сегментах ринку онлайн-реклами та заявляла, що не планує продавати бізнес у сфері рекламних технологій.

Акції Alphabet дешевшають на 0,4% на попередніх торгах у середу.