Телеком

17:55 14.06.2023

ЄК може змусити Google продати частину бізнесу у сфері онлайн-реклами через проблеми з конкуренцією

2 хв читати
ЄК може змусити Google продати частину бізнесу у сфері онлайн-реклами через проблеми з конкуренцією

Європейська Комісія попередньо дійшла висновку, що американська Google порушила конкуренцію у сфері рекламних технологій і для вирішення проблеми має продати частину своїх сервісів, ідеться у пресрелізі ЄК.

На думку європейського регулятора, компанія, що входить до Alphabet Inc., скористалася домінантним становищем на ринку онлайн-реклами для зміцнення позицій власної біржі оголошень AdX, яка отримувала перевагу над конкурентами під час участі в аукціонах на керованій Google платформі DFP і основний потік заявок на показ реклами від Google Ads.

"Google, яка має сервіси для продажу і купівлі рекламних площ, активна і займає домінантні позиції в обох частинах ринку, - зазначає ЄК. – Крім того, компанія управляє найбільшою рекламною біржею. В результаті в Google неминуче виникають конфлікти інтересів. У зв'язку з цим комісія попередньо робить висновок, що лише обов'язковий продаж частини сервісів Google розв'яже проблеми у сфері конкуренції".

ЄК не уточнила, які саме сервіси потрібно продати. Газета The Wall Street Journal зазначає, що в більшості випадків влада Європейського Союзу не обговорює варіанти вирішення ситуації до встановлення провини компанії, а якщо йдеться про можливе зловживання домінантним становищем, ці варіанти зазвичай зводяться до змін у діяльності, а не продажу активів.

Google зможе відповісти на претензії регулятора до винесення фінального рішення. У разі встановлення її провини в порушенні європейського антимонопольного законодавства їй загрожує штраф розміром до 10% річної глобальної виручки.

Компанія раніше відкидала звинувачення в наявності в неї необґрунтованої переваги в результаті присутності в різних сегментах ринку онлайн-реклами та заявляла, що не планує продавати бізнес у сфері рекламних технологій.

Акції Alphabet дешевшають на 0,4% на попередніх торгах у середу.

Теги: #google #єк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:39 08.06.2023
Google посилює вимоги до перебування співробітників в офісі

Google посилює вимоги до перебування співробітників в офісі

08:43 06.06.2023
Поточний рівень запасів газу в сховищах Європи наближається до 70%, повідомили в ЄК

Поточний рівень запасів газу в сховищах Європи наближається до 70%, повідомили в ЄК

12:54 25.05.2023
Meta у 2023 р. сплатила "податок на гугл" $10,3 млн, Google - $5,7 млн

Meta у 2023 р. сплатила "податок на гугл" $10,3 млн, Google - $5,7 млн

17:46 20.04.2023
Google використовує ШІ свого чат-бота для створення "людських" рекламних кампаній

Google використовує ШІ свого чат-бота для створення "людських" рекламних кампаній

14:31 17.04.2023
ЄК очікує детальної інформації Польщі та Угорщини щодо причин заборони на українську сільгосппродукцію і працює над вирішенням цієї ситуації

ЄК очікує детальної інформації Польщі та Угорщини щодо причин заборони на українську сільгосппродукцію і працює над вирішенням цієї ситуації

15:20 31.03.2023
Google у 2022р. удвічі збільшила фінансування українських IT-стартапів – до $10 млн

Google у 2022р. удвічі збільшила фінансування українських IT-стартапів – до $10 млн

19:07 14.03.2023
Єврокомісія запускає навчальний курс з інклюзивної реконструкції для українських муніципалітетів

Єврокомісія запускає навчальний курс з інклюзивної реконструкції для українських муніципалітетів

07:50 11.03.2023
Байден і фон дер Ляєн: Ми разом у нашій непохитній підтримці України стільки, скільки буде потрібно - спільна заява

Байден і фон дер Ляєн: Ми разом у нашій непохитній підтримці України стільки, скільки буде потрібно - спільна заява

20:18 01.03.2023
Єврокомісія має намір різко збільшити виробництво боєприпасів та їх постачання Україні

Єврокомісія має намір різко збільшити виробництво боєприпасів та їх постачання Україні

08:21 03.02.2023
Україна та ЄК обговорили розширення можливостей допомоги українській культурі та боротьбу з російською пропагандою

Україна та ЄК обговорили розширення можливостей допомоги українській культурі та боротьбу з російською пропагандою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міністр Ткаченко: ніхто не має наміру закривати Telegram

Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

Україна запровадила нові санкції проти "Яндекс" і "Рамблер Груп", підприємств "Програмні продукти "Парус" і "1С-Галктика" - указ

Асоціація IT Ukraine ініціює заборону на використання держкомпаніями та бізнесом російського ПЗ

У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

ОСТАННЄ

IT директор "Укртелекому" отримав міжнародну нагороду "Кращий технічний/IT директор 2023"

Apple представила шолом змішаної реальності Vision Pro

"Нова пошта" відкрила перше відділення в Чехії

У "Києві Цифровому" діє механізм зворотного зв'язку про стан укриттів

ІнАУ просить Нацбанк ініціювати зміну механізму блокування фішингових доменів

В Україні запустили іномовне ЗМІ англійською мовою The Gaze

Європарламент для захисту виборів-2024 від іновтручання рекомендує заборонити TikTok, обладнання та ПЗ із РФ і Китаю для нацурядів та установ ЄС

Кількість звільнень в IT-компаніях світу перевищила 200 тис. цього року - дослідження

"Vodafone Україна" відновив можливість здійснювати дзвінки та надсилати SMS

Microsoft закликає до створення у США відомства для регулювання ШІ-застосунків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА