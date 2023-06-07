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07:12 07.06.2023

Apple представила шолом змішаної реальності Vision Pro

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Apple представила шолом змішаної реальності Vision Pro

Apple Inc. під час щорічної конференції для розробників презентувала шолом змішаної реальності Vision Pro, який дає змогу користувачеві працювати з віртуальними об'єктами, накладеними на предмети реального світу, пише MarketWatch.

Шолом, який з вигляду радше нагадує гірськолижну маску, надійде в продаж на початку 2024 року і коштуватиме $3,499 тис.

Аналітики зазначають, що Apple анонсувала продукт у новій категорії товарів уперше за вісім років, і сподіваються на повторення успіху минулих новинок американської компанії, які зробили революцію в сегментах смартфонів і планшетів.

Користувачі зможуть контролювати Vision Pro за допомогою очей і жестів, а також голосовим управлінням. Шолом має кілька налаштувань залежно від глибини занурення у віртуальну реальність і може працювати автономно до двох годин. З його допомогою можна переглядати зображення і відео, брати участь у відеоконференціях, користуватися різними застосунками.

Аналітик Morgan Stanley Ерік Вудрінг вважає, що продаж Vision Pro зростатиме поступово і становитиме 850 тис. одиниць у 2024 фінансовому році та 3,4 млн у 2026 фінроці. Аналітик оцінює обсяг сукупного глобального ринку шоломів віртуальної/доповненої реальності в $100 млрд до 2030 року і понад $500 млрд до 2037 року.

Тим часом останніми роками популярність таких пристроїв знижується. У 2022 році у світі було продано 9 млн шоломів на суму близько $4 млрд, на 20% менше, ніж роком раніше.

Акції Apple на додаткових торгах у понеділок подешевшали на 0,3%. Від початку року капіталізація компанії підскочила на 38,2%, до $2,85 трлн.

 

 

Теги: #apple #презентація #новинки

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