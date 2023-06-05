"Нова пошта" відкрила перше відділення в Чехії

Група компаній "Нова пошта" запустила перше відділення Nova Post у Празі, Чехія стала четвертою після Польщі, Литви та Молдови європейською країною, на ринок якої вийшла група.

"Ми доставимо в Чехію будь-які товари з усього світу в найкоротші терміни. А також полегшимо вихід чеських компаній на український споживчий ринок, де на них чекають понад 30 млн клієнтів", - наводяться в повідомленні слова співвласника "Нової пошти" Вячеслава Климова.

За його словами, у 2023 році компанія відкриє додаткові відділення Nova Post у Празі та Брно й інвестує в розвиток у Чехії 3 млн чеських крон (приблизно $136 тис. за поточним курсом).

Уточнено, що у відкритому відділенні можна відправляти й отримувати з України вантажі вагою до 1 тис. кг, воно працюватиме щодня, термін доставки - від п'яти робочих днів. Вартість доставки становить: до 2 кг - 400 грн, до 10 кг - 600 грн, до 30 кг - 1200 грн, від 31 кг до 1000 кг - 40 грн за 1 кг ваги.

Раніше, 27 квітня, Климов повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що "Нова пошта" скоригувала свої плани щодо відкриття відділень у ЄС і планує вийти на ринок Німеччини після запуску двох перших відділень у Празі (Чехія).

За його словами, до 2025 року "Нова пошта" інвестує EUR10 млн у розвиток у країнах Європи, плануючи відкрити 200 відділень у 30 країнах.