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10:39 31.05.2023

"Vodafone Україна" відновив можливість здійснювати дзвінки та надсилати SMS

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"Vodafone Україна" відновив можливість здійснювати дзвінки та надсилати SMS

Оператор мобільного зв'язку "Vodafone Україна" усунув тимчасові проблеми, через які клієнти були позбавлені можливості здійснювати дзвінки та надсилати SMS, повідомляють у телеграм-каналі компанії.

"4:33 сьогодні - дзвінок з підтвердженням від моєї техдирекції, що все ок по всій країні (сама просила телефонувати попри ніч). Втім - це найкращий wake-up call за останні дні - засну знов із спокійною душею", - написала PR-директорка "Vodafone Україна" Вікторія Рубан у фейсбуці у середу.

Напередодні, у вівторок увечері приблизно о 21:15, виникли складнощі з голосовим зв'язком у Київській і ще декількох областях. Передача даних працювала. О 00:25 робота всіх сервісів відновилася, а о 2:03 технічні фахівці повідомили, що зв'язок відновлено, зазначила Рубан.

У своєму телеграм-каналі у вівторок увечері компанія "Vodafone Україна" повідомила, що стосовно дзвінків і SMS у мережі оператора діють обмеження. Клієнтам радили в разі потреби здійснити дзвінок, скористатися месенджерами. Компанія вибачилася за незручності.

Як повідомлялося, "Vodafone Україна" у 2022 році скоротила чистий дохід на 2% - до 19,8 млрд грн, отримавши чистий прибуток у розмірі 1,1 млрд грн.

Теги: #звязок #відновлення #vodafone

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