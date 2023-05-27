Microsoft закликає до створення у США відомства для регулювання ШІ-застосунків

Microsoft Corp. закликає до створення в США нового відомства для регулювання сфери штучного інтелекту (ШІ) і ліцензування використання найбільш потужних його інструментів.

"Ми виграємо від створення такого відомства, - заявив президент Microsoft Бред Сміт. - Це те, яким чином ми зможемо гарантувати, що людина продовжує контролювати технології".

Ідею створення нового регулятора висловив під час слухань у Сенаті минулого тижня Сем Олтмен, головний виконавчий директор стартапу OpenAI, який створив популярний чат-бот ChatGPT. OpenAI раніше отримала інвестиції в $10 млрд від Microsoft.

Сміт, який виступив у четвер у Вашингтоні, заявив, що АІ-технології, які швидко розвиваються, мають бути прозорими, а розробникам необхідно співпрацювати з державою і науковцями для вирішення соціальних проблем, що виникають.

Він також наголосив на необхідності створення "захисних механізмів" у ШІ-системах, які дадуть змогу гарантувати, що вони залишаються під контролем людини.

"Ми абсолютно віддані гарантуванню того, щоб ШІ служив людям, щоб він приносив реальну користь, і щоб він залишався під контролем людини", - сказав Сміт в інтерв'ю The Wall Street Journal перед виступом у Вашингтоні.