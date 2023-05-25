Телеком

09:12 25.05.2023

Ткаченко запрошує представників провідних анонімних телеграм-каналів для обговорення проблемних питань

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Ткаченко запрошує представників провідних анонімних телеграм-каналів для обговорення проблемних питань

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко запрошує представників провідних анонімних телеграм-каналів до міністерства для обговорення проблемних питань у роботі месенджера.

"Запрошую провідних представників так званих анонімних телеграм-каналів до нас у міністерство на обговорення", - сказав Ткаченко в ефірі національного телемарафону.

Міністр наголосив, що в питанні з різними месенджерами дуже багато викликів.

Як повідомлялося, у квітні Ткаченко заявив, що настав час включати експертну оцінку того, у який спосіб має відбуватися взаємодія держави із соціальною мережею "Телеграм". Він також допускає введення в Україні регулювання цієї соцмережі.

22 травня Ткаченко заявив, що в Україні не мають наміру закривати телеграм.

Теги: #ткаченко #канали #телеграм

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