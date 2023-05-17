Користувачам застосунку "Київ Цифровий" доступні підказки про закриті вестибюлі метро

Користувачам застосунку "Київ Цифровий" відтепер будуть доступні підказки про зачинені вестибюлі метрополітену, а також графік роботи метро та інформацію про курсування поїздів, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на керівника цифрової трансформації і заступника голови КМДА Петра Оленича.

"У міському застосунку "Київ Цифровий" удосконалили сервіс руху транспорту: тепер усім користувачам будуть доступні підказки про закриті вестибюлі. Крім цього, у сервісі можна бачити графік роботи метро, курсування потягів і всі станції на лінії", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті в середу.

Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Олег Половинко зазначив, що "важливо, щоб усі оновлення були розроблені на користувацьких історіях і з урахуванням зворотного зв'язку від містян".

За два роки до служби підтримки звернулося 135 тис. користувачів. На основі їхніх побажань уже з'явилася можливість переглядати маршрут і графік транспорту онлайн, безконтактно оплачувати проїзд у всіх видах муніципального транспорту, також паперові квитки замінили на електронні та запустили англомовну версію застосунку.