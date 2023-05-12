Телеком

14:12 12.05.2023

Маск заявив, що найняв нового гендиректора Twitter

1 хв читати
Маск заявив, що найняв нового гендиректора Twitter

Власник Twitter Ілон Маск повідомив, що знайшов нового главу для купленої ним соціальної мережі.

"Радий повідомити, що я найняв нового генерального директора X/Twitter. Вона почне працювати приблизно через шість тижнів", - написав він на своїй сторінці в соцмережі.

У повідомленні не уточнюється, хто саме стане новим керівником.

За даними ЗМІ, ймовірно, новим CEO Twitter стане Лінда Яккаріно, яка очолює напрям реклами в NBC Universal. Газети The Wall Street Journal і Financial Times із посиланням на свої джерела повідомляли, що Маск вів із Яккаріно відповідні переговори.

Нещодавно Маск і Яккаріно з'явилися разом на конференції в Маямі, де виступили з програмною промовою під назвою "Twitter 2.3: Від розмов до партнерств", зазначає FT.

Яккаріно працює в NBC Universal понад десять років, вона відіграла ключову роль у запуску стримінгового сервісу медіакомпанії - Peacock.

На своєму акаунті у твіттері в четвер увечері Маск заявив, що протягом півтора місяця залишить посаду гендиректора кампанії.

Він додав, що залишається працювати в компанії в ролі "виконавчого і технічного директора, у нагляді за продуктом, програмним забезпеченням і сисопами".

Маск купив сервіс мікроблогів за $44 млрд у 2023 році. Оголошена у квітні угода була закрита тільки наприкінці жовтня після довгих розглядів між сторонами.

Теги: #гендиректор #twitter #маск

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:22 12.05.2023
Маск заявив, що залишить посаду гендиректора Твіттера

Маск заявив, що залишить посаду гендиректора Твіттера

12:42 21.04.2023
Маск у четвер втратив майже на $13 млрд

Маск у четвер втратив майже на $13 млрд

15:15 12.04.2023
Twitter перестав існувати як самостійна компанія, увійшовши до складу X Corp.

Twitter перестав існувати як самостійна компанія, увійшовши до складу X Corp.

20:04 29.03.2023
Засновники Twitter, Apple, Skype, Pinterest підписали відкритого листа з проханням призупинити розробку систем ШІ, які за потужністю перевершують GPT-4

Засновники Twitter, Apple, Skype, Pinterest підписали відкритого листа з проханням призупинити розробку систем ШІ, які за потужністю перевершують GPT-4

09:28 17.03.2023
Перший орбітальний політ ракети Starship може бути здійснено у квітні - Маск

Перший орбітальний політ ракети Starship може бути здійснено у квітні - Маск

09:42 28.02.2023
Маск повернувся на перше місце в списку найбагатших людей світу на тлі підйому ціни акцій Tesla

Маск повернувся на перше місце в списку найбагатших людей світу на тлі підйому ціни акцій Tesla

15:09 15.02.2023
Маск пожертвував акції Tesla на суму понад $2 млрд на благодійність

Маск пожертвував акції Tesla на суму понад $2 млрд на благодійність

20:30 13.02.2023
Маск заявив, що супутники Starlink продовжують працювати в Україні у повному обсязі

Маск заявив, що супутники Starlink продовжують працювати в Україні у повному обсязі

14:10 06.02.2023
Гончарук перемогла у конкурсі на посаду гендиректора Довженко-Центру

Гончарук перемогла у конкурсі на посаду гендиректора Довженко-Центру

07:16 21.12.2022
Маск залишить посаду гендиректора Твіттера, якщо знайде заміну

Маск залишить посаду гендиректора Твіттера, якщо знайде заміну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

Україна запровадила нові санкції проти "Яндекс" і "Рамблер Груп", підприємств "Програмні продукти "Парус" і "1С-Галктика" - указ

Асоціація IT Ukraine ініціює заборону на використання держкомпаніями та бізнесом російського ПЗ

У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

Маск та Возняк попросили призупинити розробку систем ШІ, що перевершують за потужністю GPT-4

ОСТАННЄ

ІнАУ просить Раду дати оцінку законопроекту, що розширює повноваження Держспецзв'язку у сфері протидії фішингу

"Київстар" виділив 10 млн грн на закупівлю медобладнання для опікового відділення у Львові

Державні сайти демонструють зростання рівня доступності - дослідження ПРООН

Центри надання адмінпослуг у Києві відновлюють запис у застосунку "Київ Цифровий"

SpaceX вивела на орбіту 15-ту з початку року партію інтернет-супутників Starlink

У системі "єВідновлення" стався збій через велику кількість заявок про пошкоджене через війну майно

Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

Нові "Вартові Галактики" відкрили літній кіносезон, зібравши $282 млн у дебютний вікенд

"Укрпошта" оновила сервіс переадресації відправлень

Росія атакує сервіс "єЧерга"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА