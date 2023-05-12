Маск заявив, що найняв нового гендиректора Twitter

Власник Twitter Ілон Маск повідомив, що знайшов нового главу для купленої ним соціальної мережі.

"Радий повідомити, що я найняв нового генерального директора X/Twitter. Вона почне працювати приблизно через шість тижнів", - написав він на своїй сторінці в соцмережі.

У повідомленні не уточнюється, хто саме стане новим керівником.

За даними ЗМІ, ймовірно, новим CEO Twitter стане Лінда Яккаріно, яка очолює напрям реклами в NBC Universal. Газети The Wall Street Journal і Financial Times із посиланням на свої джерела повідомляли, що Маск вів із Яккаріно відповідні переговори.

Нещодавно Маск і Яккаріно з'явилися разом на конференції в Маямі, де виступили з програмною промовою під назвою "Twitter 2.3: Від розмов до партнерств", зазначає FT.

Яккаріно працює в NBC Universal понад десять років, вона відіграла ключову роль у запуску стримінгового сервісу медіакомпанії - Peacock.

На своєму акаунті у твіттері в четвер увечері Маск заявив, що протягом півтора місяця залишить посаду гендиректора кампанії.

Він додав, що залишається працювати в компанії в ролі "виконавчого і технічного директора, у нагляді за продуктом, програмним забезпеченням і сисопами".

Маск купив сервіс мікроблогів за $44 млрд у 2023 році. Оголошена у квітні угода була закрита тільки наприкінці жовтня після довгих розглядів між сторонами.