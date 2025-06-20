Соцмережа X найближчим часом впровадить функціонал для торгівлі та інвестицій - CEO

Соціальна мережа X (раніше - Twitter) американського мільярдера Ілона Маска найближчим часом надасть користувачам можливість торгувати та інвестувати, заявила Financial Times головна виконавча директорка компанії Лінда Яккаріно.

"Можна буде зайти в X і вести все фінансове життя на цій платформі, - сказала вона. - Наприклад, я зможу заплатити вам за піцу, яку ми їли вчора ввечері, зробити інвестицію або провести торговельну операцію".

Крім того, X розглядає можливість випуску кредитних або дебетових карток уже цього року, зазначила Яккаріно.

Раніше компанія анонсувала запуск електронного гаманця X Money, в якому також буде доступний платіжний сервіс, аналогічний PayPal. Першим партнером у межах цього проєкту цього року стане Visa.

За словами Яккаріно, X Money спочатку буде запущено в США, а потім уже за кордоном. З його допомогою користувачі, серед іншого, зможуть купувати товари і фінансово підтримувати творців контенту в X.

Маск придбав Twitter у 2022 році за $44 млрд і пізніше перейменував її на X. У 1999 році він став співзасновником платіжного сервісу X.com, який потім став частиною PayPal. Тепер це доменне ім'я використовує колишня Twitter.

Джерело: https://www.ft.com/content/3615dfe2-f739-44f7-9823-a8acce6c0380