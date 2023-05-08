АТ "Укрпошта" оновила сервіс переадресації відправлень, і тепер відправники можуть оформити послугу на сайті компанії та оплатити під час отримання.

Як повідомила пресслужба "Укрпошти", заявку на переадресацію можна оформити на сайті компанії в розділі "Послуги/Переадресація відправлення": https://www.ukrposhta.ua/ua/pereadresuvannya-vidpravlennya.

Для формування заявки необхідно ввести трек-номер відправлення, індекс відділення для переадресації та номер телефона одержувача поштового відправлення, зазначено в повідомленні.

Вартість послуги переадресації становить 50 грн. Оплачується послуга під час отримання відправлення. Вона діє для відправлень "Укрпошта Експрес", "Укрпошта Стандарт" та "Укрпошта Документи", оформлених як онлайн через особистий кабінет, так і безпосередньо у відділеннях, уточнили у пресслужбі.

Відправників просять перевіряти індекс, який вказують за посиланням, і попереджають, що у разі введення некоректного індексу переадресація неможлива.

У компанії пообіцяли в майбутньому доопрацювати опцію оплати вартості переадресації онлайн на сайті "Укрпошти", що надасть змогу вносити оплату не тільки одержувачу, а й відправнику.

"У 2023 році заплановано реалізацію низки ініціатив, спрямованих на скорочення термінів доставки, а також спрощення процесів обслуговування як корпоративних, так і роздрібних клієнтів. Зокрема, "Укрпошта" оголосила про запуск автоматизованих сортувальних ліній, які нададуть змогу обробляти у вісім разів більше відправлень (дрібних посилок)", - повідомила пресслужба компанії.

АТ "Укрпошта", згідно з міжнародними стандартами бухгалтерської звітності, завершило 2022 рік із чистим збитком 1 млрд 258,09 млн грн проти чистого прибутку 183,58 млн грн за 2021 рік.

Крім того, "Укрпошта" продовжила інвестувати в комп'ютеризацію сільських відділень, відкриття 120 нових і ремонт 326 відділень поштового зв'язку, а також у запуск 780 нових пересувних.

Загалом за 2022 рік "Укрпошта" сплатила 2,9 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.