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14:09 06.05.2023

Глава "Київстару" очікує подальшого продовження угоди про доступний роумінг до приєднання України до роумінгової зони ЄС

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Глава "Київстару" очікує подальшого продовження угоди про доступний роумінг до приєднання України до роумінгової зони ЄС

Спільну заяву-меморандум українських і європейських операторів зв'язку про доступний роумінг для українців, продовжену на шість місяців на початку лютого цього року, продовжуватимуть до того моменту, доки Україна не приєднається до роумінгової зони ЄС, вважає президент найбільшого українського мобільного оператора "Київстар" Олександр Комаров.

"З моєї точки зору, якщо нічого в кращий бік не зміниться радикально, меморандум існуватиме доти, доки ми не перейдемо на європейський роумінг", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Комаров зазначив, що поточний меморандум на сьогодні містить взаємні зобов'язання і формує ціноутворення через встановлені ставки між компанією і європейськими операторами.

За його словами, "Київстар" уже прораховував, як вплине на його показники приєднання України до роумінгової зони ЄС. Як зазначив президент компанії, це призведе до ще більших витрат.

"Але ці економічні втрати того варті", - наголосив Комаров.

Як повідомлялося, 8 квітня 2022 року було укладено угоду українських та європейських операторів на 9 місяців, що дала змогу надати українцям, які емігрували до Європи, доступні тарифи на роумінг.

На початку лютого цього року Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), заявила про підписання нового спільного меморандуму ще на шість місяців. До угоди приєдналися 20 європейських операторів мобільного та фіксованого зв'язку і сім українських ("Київстар", Vodafone, lifecell, "Укртелеком", Data Group, Vega Telecom, 3Mob).

Зазначалося, що в другій половині 2022 року кількість українських абонентів у роумінгу коливалася в межах від 3,9 до 4,4 млн порівняно з 2 млн на початок року і 5 млн у пік у березні цього року.

Наприкінці квітня НКЕК повідомила, що українська та європейська сторони завершили офіційні процедури внесення змін до Угоди про асоціацію, що відкриває шлях для фактичного приєднання України до роумінгової зони ЄС.

Раніше повідомлялося, що Україна може приєднатися до зони вільного телефонного роумінгу Roam like at home (RLAH) у 2024 році, якщо всі необхідні зміни до законодавства будуть імплементовані менше ніж за 12 місяців.

"Київстар" - найбільший український оператор телекомунікацій. Надає послуги зв'язку та передання даних на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій. "Київстар" обслуговує 24,8 млн абонентів, з яких 3,3 млн - внутрішньо переміщені. Із 2,2 млн абонентів, які виїхали за кордон, 1,4 млн залишаються абонентами компанії, зокрема 95% використовують послугу "роумінг як вдома", що надається у 27 країнах.

"Київстар" зазначав, що його абоненти збільшили тривалість розмов у роумінгу в грудні 2022 року в 26 разів порівняно з груднем 2021 року, а користування інтернетом - у 17.

Теги: #єс #роумінг #київстар

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