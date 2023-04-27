"Нова пошта" у червні відкриє 2 відділення у Чехії, перенесла терміни відкриття відділень у Німеччині

ТОВ "Нова пошта", лідер експрес-доставки в Україні, скоректувало свої плани щодо виходу на нові ринки Європи та планує відкриття відділень у Німеччині після запуску двох перших відділень у Празі (Чехія), повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" співвласник "Нової пошти" Вячеслав Климов у кулуарах SUP DAY FORUM, організованого Спілкою українських підприємців (СУП).

"Відкриваємось. Все йде за планом. Зараз першою відкриється Чехія. Це відбудеться на початку червня. Ми плануємо, що точно відкриємося в Празі. Спочатку там буде одне відділення, але за кілька тижнів відкриється і друге. Наступною країною, швидше за все, буде Німеччина", - сказав він.

Климов пояснив перенесення термінів відкриття тривалістю бюрократичних процедур. "Не вимагайте від нас відкриватися суворо за графіком. Будь-яка країна має свої особливості. Німеччина - особливо некваплива країна в бюрократичних процедурах. Саме тому терміни можуть трохи зміщуватися", - сказав він.

Співвласник "Нової пошти" уточнив, що в Німеччині компанія розвиватиметься через побудову мережі з партнерами-франчайзі, відповідну модель протестували в Польщі. На його думку, це дозволить значно пришвидшити темпи розвитку.

"Ми продовжуємо пошуки моделі. І якщо у Польщі "Нова пошта" спочатку відкривала відділення самостійно, то зараз має і партнерів-франчайзі. Наш партнер у Катовіце вже зараз робить обсяги, які дорівнюють обсягам відділень у Варшаві. Це підтверджує, що франчайзинг працює. У Німеччині ми тестуватимемо трохи іншу модель (розвитку мережі – ІФ-У) за швидкістю відкриття", - сказав Климов.

Компанія не розкриває умов, на яких партнери-франчайзі залучаються до співпраці.

"Умови франчайзингу перебувають у стадії розробки. Єдине, що можу сказати: у фундаменті цієї моделі закладено принцип – наші франчайзі мають бути задоволені у фінансовому плані більше, ніж "Нова пошта", - сказав Климов.

Співвласник "Нової пошти" також уточнив, що у Чехії перші два відділення компанія відкриє самостійно.

Раніше співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що перше відділення компанії з'явиться у Берліні на початку травня. За його словами, у Німеччині протягом трьох місяців будуть відкриті відділення у 12 містах, зокрема, у Берліні, Мюнхені, Кельні, Гамбурзі. До 2025 року "Нова пошта" інвестує EUR10 млн у розвиток у країнах Європи до 2025 року, плануючи відкрити 200 відділень у 30 країнах.