Кількість вступників, яка виїжджає за кордон, приблизно дорівнює кількості тих, хто повертається

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький заявляє, що кількість вступників, яка виїжджає за кордон, приблизно така сама, як і тих, хто повертається із-за кордону.

"Можу розвіяти міфи. Ми дуже багато останнім часом говоримо про те, що нібито масово виїжджають вступники за кордон. Так, очевидно, є певна кількість тих, хто виїжджає за кордон. Але цифри показують, що є так само приблизно та сама кількість, яка повертається із-за кордону. Наші цифри цього року по вступниках є приблизно такі самі, як і минулого року, у межах статистичної похибки в 3%. Мені здається, що це не настільки суттєво", - сказав Винницький в ефірі національного телемарафону у середу..

Заступник міністра підкреслив, що можна говорити про певну стабілізацію в системі вищої освіти.

Також він зазначив, що є незначні регіональні відмінності, зокрема, трохи менше вступників зі східних регіонів країни.

Як повідомлялося, у 2025 році рекомендації на зарахування на бюджет отримали 65,5 тис. вступників на бакалаврат, магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування. Ще 110 883 абітурієнтів отримали рекомендації на контракт. Серед тих, хто отримав бюджетне місце: 61 178 осіб - денна форма навчання, а 4 315 - заочна форма. 60% із загальної кількості вступників, рекомендовано до вступу за своїм першим пріоритетом, а 86% - за одним із трьох перших пріоритетів.